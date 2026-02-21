Senki sincs biztonságban, Zelenszkij emberrablói újabban már civil autókkal vadásznak az utcákon. A kényszersorozás azonban egyre hevesebb ellenállásba ütközik: egyes esetekben lövöldözésre is sor került.

Odesszában egy szerencsétlen férfit egy egész csapat TCK-s tuszkolt be a buszba, miközben a járókelők döbbenten nézték az eseményeket. Amikor végeztek a feladattal, elégedetten sétáltak a másik busz felé, ahol egy másik férfi (feltehetően a parancsnokuk) állt és figyelte az akciót. A videót egy Telegram-csoportban tették közzé.

Egy másik felvétel Harkovból került elő. Itt Zelenszkij emberrablói különös brutalitással estek neki egy férfinak: három TCK-s leteperte, majd fojtogatni kezdték. A videóhoz csak annyit írtak:

Újabb szar helyzet Harkovban.

A videó közzétevője keserű iróniával megjegyezte, hogy talán a „digitális védelmi miniszternek” nincs közösségi média a telefonján, ezért nem látja a történteket – különben bizonyára már reagált volna.

Egy másik felvételen a TCK-sok odáig mentek, hogy az ablakon át másztak be egy teherautó fülkéjébe, hogy kirángassák onnan áldozatukat.

Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen az látszik, hogy drótkerítést húztak katonák az ukrán–magyar határnál.

Kényszersorozás: a civilek már jobban félnek a toborzóktól, mint a fronttól

Az ukrán hadsereg akkora létszámhiánnyal küzd, hogy a toborzók már minden eszközt bevetnek. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Korábban autó elé kergették áldozatukat Zelenszkij emberrablói, máskor civilek és toborzók csaptak össze, de volt olyan is, amikor még a ruhát is lerángatták áldozatukról az erőszakos toborzók.

A gyermekkora óta szívbetegséggel küzdő Rebán Zsoltot a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát megállapító határozatok ellenére hurcolták magukkal, ő később a kiképzőközpontban halt meg.

A nyugat-ukrajnai városokban egyre többen már nem az orosz hadsereget, hanem a mozgósítást végrehajtó hatóságokat tekintik ellenségnek – erről beszélt a Deutsche Welle riportjában – melyet a Pravda szemlézett – egy toborzó. A sorozás azonban nem állhat le, mivel Zelenszkij és köre elkötelezett a háború folytatásában.

