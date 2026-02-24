Drámai felvételek igazolják: kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.
Több alkalommal beszámoltunk róla, hogy milyen kegyetlen módon viszik a kiképzőtáborokban az ukrán férfiakat, akik onnan a frontra kerülnek.
Arról is írtunk, hogy az ukránok ellenállása egyre fokozódik nemcsak a sorozással és a sorozási módszerekkel, hanem a területi toborzóközpontok, a TCK munkatársaival szemben is. Nem egyszer fordult elő, hogy elkergették, megverték a toborzókat, ezzel mentve meg az emberrablók aktuális áldozatát a kényszersorozástól, amelynek magyar áldozatai is vannak.
Kényszersorozás: magyar áldozatok is vannak
A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefe erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.
A férfi halála előtt beszámolt a bántalmazás körülményeiről
Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni
– írta, hozzátéve:
Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.
A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Sebestyén József nővére Facebook-posztban számolt be először a történtekről, amelyben elmondta, hogy testvérét halála előtt három héttel fogták el a beregszászi Kossuth Lajos Líceum közelében a területi toborzási központ emberei. A helyszínen bántalmazták, majd egy furgonba tuszkolták és előbb Ungvárra, később Munkácsra vitték, ahol brutálisan megverték az erdőben. Sebestyén Márta később a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére életét és a vele történteket. Arról is beszélt, hogy aggódtak Sebestyén József állapotáért, de a családot végig azzal hitegették, hogy nincs komoly baj.
2026 februárjában újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, 41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre. Január 18-án halt meg a kárpátaljai férfi, akit annak ellenére vittek el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved. A toborzók azonban ezzel nem foglalkoztak, arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, életét már nem tudták megmenteni.
Ukrajna mindent tagad, Magyarország válaszlépést tett
Az ukrán külügyminisztérium folyamatosan tagadta a történteket, és manipulációnak minősítette azt is, kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József halálát a toborzótisztek bántalmazása okozta. Az ukrán külügyminisztérium közlésére a közösségi médiában reagált a magyar külügyminisztérium államtitkára. Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy miben vesztette életét egy kárpátaljai magyar férfi.
A valós helyzet az, hogy egy magyar embernek azért kellett meghalnia, mert az ukrán állam pribékjei agyonverték
– fogalmazott korábban közösségi oldalán Magyar Levente az ukrán külügy közlésére reagálva.
A magyar kormány az érintett kárpátaljai családokkal felvette a kapcsolatot, és minden segítséget megadtak számukra. Orbán Viktor és a kormány is reagált a tragédiákra. A Rebán Zsolttal történek után a kormány arról döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket,Magyarország területéről kiutasítják.