Drámai felvételek igazolják: kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

Kényszersorozás: kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában Képünk illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Több alkalommal beszámoltunk róla, hogy milyen kegyetlen módon viszik a kiképzőtáborokban az ukrán férfiakat, akik onnan a frontra kerülnek.

Arról is írtunk, hogy az ukránok ellenállása egyre fokozódik nemcsak a sorozással és a sorozási módszerekkel, hanem a területi toborzóközpontok, a TCK munkatársaival szemben is. Nem egyszer fordult elő, hogy elkergették, megverték a toborzókat, ezzel mentve meg az emberrablók aktuális áldozatát a kényszersorozástól, amelynek magyar áldozatai is vannak.

Kényszersorozás: magyar áldozatok is vannak

A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefe erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.

A férfi halála előtt beszámolt a bántalmazás körülményeiről

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, hozzátéve:

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Sebestyén József nővére Facebook-posztban számolt be először a történtekről, amelyben elmondta, hogy testvérét halála előtt három héttel fogták el a beregszászi Kossuth Lajos Líceum közelében a területi toborzási központ emberei. A helyszínen bántalmazták, majd egy furgonba tuszkolták és előbb Ungvárra, később Munkácsra vitték, ahol brutálisan megverték az erdőben. Sebestyén Márta később a DPK háborúellenes gyűlésén idézte fel testvére életét és a vele történteket. Arról is beszélt, hogy aggódtak Sebestyén József állapotáért, de a családot végig azzal hitegették, hogy nincs komoly baj.