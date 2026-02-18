Ahogy egyre nő a létszámhiány jelentette nyomás a fronton, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezette rezsim igyekszik felpörgetni a kényszersorozás tempóját. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a toborzók végképp minden gátlást levetkőznek, hogy teljesíteni tudják kegyetlen küldetésüket.

Egyre sötétebb helyzeteket teremt Ukrajna-szerte a kényszersorozás (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A közösségi médiában naponta tűnnek fel olyan felvételek, amelyeken Zelenszkij emberrablói az utcáról hurcolnak el mit sem sejtő civileket. A dermesztő hideggel, faggyal és sötétséggel küzdő Kijevben például a hóba lökték áldozatukat a toborzók, mielőtt betuszkolták volna az érkező autójukba.

Dnyipróban sem tétlenkedtek a toborzók. Egy a kelet-ukrajnai nagyvárosban készült felvételen legalább négyen próbálnak betuszkolni egy férfit egy fehér kisbuszba.

Ugyanitt egy másik toborzó különítmény viszont pofára esett. Egy udvarban próbáltak meg utolérni egy férfit, ő azonban gyorsabb volt náluk, és elinalt.

Nem volt ilyen szerencséje egy férfinak egy Zsitomir régióbeli faluban, az ő esetében hiába volt minden tiltakozás, győzött a túlerő.

A fenti esetek azonban csak cseppnek számítanak egy szomorú tengerben. Az Európa Tanács egy néhány hónappal ezelőtti jelentése hivatalosan is kimondta, amit már rég tudni lehetett: a kényszersorozás nem csupán kegyetlen, de jogsértő is. A dokumentum a rendszerszintű visszaélések között említi a fizikai bántalmazást, az erőszakos és indokolatlan letartóztatásokat, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, elszigetelt fogva tartást, sőt még fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítását is.