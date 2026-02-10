Kényszersorozás Ukrajnában: toborzók és civilek csaptak össze

Újabb videó látható a Telegramon az Ukrajnában zajló kényszersorozásokról. A közzétett felvételhez az alábbi szöveget csatolták „Hmelnickijben újabb konfliktus tört ki a területi toborzóközpont (TCK) és a rendőrség részvételével, egy erőszakos mozgósítási kísérlet során.”

Kényszersorozás Hmelnickijben (Forrás: Telegram)

A videón egy lakótelepen több jármű állt meg az épületek előtt. A felvételen rendőrök, sorozó katonák és civilek is feltűnnek.

Az ukrajnai kényszersorozásról az elmúlt hónapokban rendszeresen jelentek meg hasonló videók a közösségi médiában.

A legutóbbi felvételen több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A videón egy nő is feltűnik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni.

Egy másik felvételen egy férfit minden ok nélkül durván a földhöz vágtak.

Dnyipropetrovszkban is sokakat megdöbbentő jelenetet rögzítettek: a videón az látható, amint három egyenruhás férfi egy fiatalembert rángat le egy lépcsőházban. Egy idősebb férfi – feltehetően a hozzátartozója – megpróbál közbelépni és megakadályozni az intézkedést, ám nem jár sikerrel. A felvétel későbbi részén már az látszik, hogy a toborzótisztek az utcán várakozó jármű csomagtartójába tuszkolják be a társasházból elhurcolt férfit.