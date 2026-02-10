Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vis major: leálltak egy hazai nagybank elektronikus csatornái, nincs ügyintézés a bankfiókokban

Ezt látnia kell!

Riasztás: veszélyben lehet az élete, ha ezt teszi az ételeibe és italaiba!

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: toborzók és civilek csaptak össze

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb videó jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról: Hmelnickij városában konfliktus alakult ki a toborzóközpont emberei és a civilek között egy erőszakos mozgósítási akció során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborúHmelnickij

Újabb videó látható a Telegramon az Ukrajnában zajló kényszersorozásokról. A közzétett felvételhez az alábbi szöveget csatolták „Hmelnickijben újabb konfliktus tört ki a területi toborzóközpont (TCK) és a rendőrség részvételével, egy erőszakos mozgósítási kísérlet során.”

Kényszersorozás Hmelnickijben (Forrás: Telegram)
Kényszersorozás Hmelnickijben (Forrás: Telegram)

A videón egy lakótelepen több jármű állt meg az épületek előtt. A felvételen rendőrök, sorozó katonák és civilek is feltűnnek.

Az ukrajnai kényszersorozásról az elmúlt hónapokban rendszeresen jelentek meg hasonló videók a közösségi médiában. 

A legutóbbi felvételen több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A videón egy nő is feltűnik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni. 

Egy másik felvételen egy férfit minden ok nélkül durván a földhöz vágtak.

Dnyipropetrovszkban is sokakat megdöbbentő jelenetet rögzítettek: a videón az látható, amint három egyenruhás férfi egy fiatalembert rángat le egy lépcsőházban. Egy idősebb férfi – feltehetően a hozzátartozója – megpróbál közbelépni és megakadályozni az intézkedést, ám nem jár sikerrel. A felvétel későbbi részén már az látszik, hogy a toborzótisztek az utcán várakozó jármű csomagtartójába tuszkolják be a társasházból elhurcolt férfit.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!