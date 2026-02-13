Egyre nagyobb az indulat Ukrajnában a kényszersorozások miatt – videó

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet a mozgósítás körül. A hadsereg komoly létszámhiánnyal küzd, közben a hátországban egyre több konfliktus kíséri a behívók végrehajtását. A DW riportja szerint még a fronttól távolabbi, nyugati városokban – például Lvivben – is erősödik az ellenérzés a mozgósítást végző egységekkel szemben.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt

Fotó: AFP

A német közszolgálati csatorna beszámolója úgy fogalmaz: a helyzet komoly társadalmi dilemmát teremt. Miközben a fronton sürgető az utánpótlás, a hátországban sokan bírálják a végrehajtás módját. A tisztek a DW-nek azt mondták, munkájuk „rendkívül népszerűtlen és pszichésen megterhelő”, ugyanakkor szerintük nincs más lehetőség, mert a hadseregnek katonákra van szüksége.

A riport szerint több helyi lakos is úgy nyilatkozott, hogy a mozgósítás elkerülhetetlen a háborús helyzetben. Ugyanakkor a közösségi médiában terjedő felvételek komoly felháborodást váltanak ki. Az interneten egymás után jelennek meg azok a videók, amelyeken erőszakos előállítások, utcai igazoltatások és dulakodások láthatók.

A DW arról is beszámolt, hogy a hatóságok több száz vizsgálatot indítottak hatalommal való visszaélés gyanúja miatt. A felvételek nyomán egyre többen kérdőjelezik meg a gyakorlat arányosságát és jogszerűségét.

Videók sora került elő

Naponta kerülnek fel az internetre borzasztó képsorok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a toborzók fizikai erőszakot alkalmazva hurcolják el az embereket a biztos halálba.

Nemrég Odesszában fogtak el és brutálisan bántalmaztak egy férfit a területi toborzóközpont emberei. A hozzátartozók szerint paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd a központban is folytatták az erőszakot, végül súlyos sérülésekkel kórházba került.

A TCK ugyanakkor visszautasítja a vádakat. Közlésük szerint az érintett férfi agresszíven lépett fel, és a fejsérülését saját magának okozta, ezért kellett orvosi ellátásban részesíteni, majd elkülöníteni.

Az incidens helyszínén feldühödött helyiek egy, a mozgósítási központ munkatársait szállító buszt is megtámadtak: betörték az ablakokat, és megpróbálták kiszabadítani a járműben ülő, erőszakkal bevitt férfiakat. A kényszersorozások körüli feszültség azóta is folyamatosan erősödik.