Egyre nagyobb az indulat Ukrajnában a kényszersorozások miatt – videó

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet a mozgósítás körül. A hadsereg komoly létszámhiánnyal küzd, közben a hátországban egyre több konfliktus kíséri a behívók végrehajtását. A DW riportja szerint még a fronttól távolabbi, nyugati városokban – például Lvivben – is erősödik az ellenérzés a mozgósítást végző egységekkel szemben.
A német közszolgálati csatorna beszámolója úgy fogalmaz: a helyzet komoly társadalmi dilemmát teremt. Miközben a fronton sürgető az utánpótlás, a hátországban sokan bírálják a végrehajtás módját. A tisztek a DW-nek azt mondták, munkájuk „rendkívül népszerűtlen és pszichésen megterhelő”, ugyanakkor szerintük nincs más lehetőség, mert a hadseregnek katonákra van szüksége.
A riport szerint több helyi lakos is úgy nyilatkozott, hogy a mozgósítás elkerülhetetlen a háborús helyzetben. Ugyanakkor a közösségi médiában terjedő felvételek komoly felháborodást váltanak ki. Az interneten egymás után jelennek meg azok a videók, amelyeken erőszakos előállítások, utcai igazoltatások és dulakodások láthatók.
A DW arról is beszámolt, hogy a hatóságok több száz vizsgálatot indítottak hatalommal való visszaélés gyanúja miatt. A felvételek nyomán egyre többen kérdőjelezik meg a gyakorlat arányosságát és jogszerűségét.
Videók sora került elő
Naponta kerülnek fel az internetre borzasztó képsorok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a toborzók fizikai erőszakot alkalmazva hurcolják el az embereket a biztos halálba.
Nemrég Odesszában fogtak el és brutálisan bántalmaztak egy férfit a területi toborzóközpont emberei. A hozzátartozók szerint paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd a központban is folytatták az erőszakot, végül súlyos sérülésekkel kórházba került.
A TCK ugyanakkor visszautasítja a vádakat. Közlésük szerint az érintett férfi agresszíven lépett fel, és a fejsérülését saját magának okozta, ezért kellett orvosi ellátásban részesíteni, majd elkülöníteni.
Az incidens helyszínén feldühödött helyiek egy, a mozgósítási központ munkatársait szállító buszt is megtámadtak: betörték az ablakokat, és megpróbálták kiszabadítani a járműben ülő, erőszakkal bevitt férfiakat. A kényszersorozások körüli feszültség azóta is folyamatosan erősödik.
Két magyar áldozat egy éven belül
Mint arról korábban beszámoltunk, rövid időn belül két kárpátaljai magyar családot is felfoghatatlan veszteség ért az ukrajnai mozgósítással összefüggésben. Előbb Sebestyén József halálhíre rázta meg a közösséget, nemrég pedig a 41 éves Rebán Zsolt tragédiája következett.