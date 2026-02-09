Sokkoló videók kerültek nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozás brutális módszereiről, amelyek egyre nagyobb felháborodást váltanak ki. Zelenszkij megbízott toborzói már az utcáról és a magánlakásokból is erőszakkal hurcolják el a gyanútlan férfiakat a frontra.

Az ukrajnai kényszersorozásról sorra kerülnek nyilvánosságra a felkavaró felvételek

Fotó: AFP

Dnyipropetrovszkban újabb hihetetlen jelenet játszódott le, a videón látható ahogy – Zelenszkij emberrablói – hárman rángatnak le a lépcsőn egy fiatalt. Egy idősebb férfi – vélhetően az áldozat rokona – próbálja megakadályozni a TCK intézkedését, de nem járt sikerrel. A felvétel folytatásában már az látszik, hogy a toborzótisztek az utcán várakozó autó csomagtartójába tuszkolják be a társasházból begyűjtött férfit.

A toborzótisztek sokszor olyan embereket veszek célba, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, nincs stabil lakóhelyük, és kevés eszközük van arra, hogy ellenálljanak vagy jogi védelmet kapjanak. Dnyipróban például egy hajléktalan férfit tuszkoltak be egy autóba Zelenszkij emberrablói.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék.

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult.

Ennek ellenére a férfit a jeges, havas aszfaltra nyomták, hogy ne tudjon ellenállni. Az eset nem egyedi: egyre több helyi lakos számol be arról, hogy a mozgósítás során a TCK tisztjei nyíltan erőszakoskodnak. A civil lakosság egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát, vannak azonban olyanok esetek is, amikor bátran szembeszállnak a toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.