Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

kényszersorozás

A kényszersorozás nem állhat meg, Zelenszkij kiadta, hogy fel kell tölteni a hadsereg sorait – videó

Az orosz–ukrán háború kezdete óta a kényszersorozás az ukrán mindennapok szerves részévé vált, sorra kerülnek nyilvánosságra az erőszakos toborzásról készült videók, miközben a társadalmi ellenállás is egyre nő.
kényszersorozásTCKUkrajna

A hadiállapot bevezetése óta – vagyis lassan négy éve – a kényszersorozás az ukrán mindennapok részévé vált. A TCK emberei, azaz Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, a tömegközlekedési eszközön, piacon vagy éppen az utcán. Számos videó látott napvilágot arról, hogy a begyűjtött férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik, így a családjuk azt se tudja, hova tűntek.

A kényszersorozás nem állhat meg, fel kell tölteni a hadsereg sorait
A kényszersorozás nem állhat meg, Zelenszkij kiadta, hogy fel kell tölteni a hadsereg sorait
Fotó: AFP

Akkora létszámhiánnyal küzdenek az ukrán fegyveres erők, hogy a toborzók már minden eszközt bevetnek, hogy minél több embert sikerüljön elhurcolniuk és a frontra küldeniük. Vinnicjában egy férfit erőszakkal betuszkoltak egy autóba. Ő még könnyen megúszta, vele szemben nem alkalmaztak erőszakot a toborzók. 

Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.

Egy másik kényszersorozásról szóló videó terjedt az X közösségi oldalon: Odesszában egy biciklis futárt munka közben vittek el. A felvételen az látható, amint a futárt a toborzók egy fehér furgonba tuszkolják.

Az egyik a közösségi médiában keringő videón az látható, hogy Kijevben négy toborzó ráncigálja a szó szerint az életéért küzdő áldozatukat, akit végül legyűr a túlerő. A szerencsétlen férfit bezsuppolják egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően az egyik kiképzőközpont, majd a front pokla lesz.

 

Orosz-ukrán háború
