„Készülj fel a legrosszabbra!” – Svédország válságüzemmódba kapcsol

A Svéd Polgári Védelmi és Ellenállóképességi Ügynökség (MCF) azt tanácsolja a vállalatoknak, hogy növeljék készleteiket és jobban biztosítsák ellátási láncaikat, hogy felkészülhessenek vészhelyzetekre vagy válságokra – írja a Handelsblatt. Svédországban az ajánlások szerint mindenkinek képesnek kell lennie egy hétig ellátni magát, ez alól pedig a vállalatok sem képeznek kivételt.

Svédország felkészíti a cégeit és lakosait egy esetleges háborúra

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

„A társadalom számára rendszerszintű fontosságú vállalatoknak legalább két hétig képesnek kell lenniük önállóan működni válság esetén” – nyilatkozta Mikael Frisell, az ügynökség vezetője. Svédország egyébként évek óta követi az úgynevezett átfogó védelmi megközelítést, aminek része, hogy az állampolgárok és a vállalatok is kiveszik a részüket az ország biztosításából.

Svédország 2017-ben vezette be újra a sorkatonai szolgálatot. Emellett az állam újraindítja a kötelező polgári szolgálatot az egészségügy, a közlekedés és a polgári védelem területén is.

Ahogy Frisell kifejti, az MCF célja, hogy évente 2000 fiatalt képezzen ki a mentőszolgálatok számára. Svédország a bunkerkapacitás tekintetében is jelentősen jobb helyzetben van, mint Németország. Alig több mint tízmilliós lakosságával körülbelül hétmillió polgár számára van menedékhely, azonban feltehetőleg a jövőben ez a szám növekedni fog.