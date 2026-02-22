Hírlevél
„Készülj fel a legrosszabbra!” – Svédország válságüzemmódba kapcsol

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Svéd Polgári Védelmi és Ellenállóképességi Ügynökség már a vállalatokat is felkészíti egy esetleges vészhelyzetre. Svédország évek óta követi az átfogó védelmi modellt, amely értelmében a lakosság is részt kell vállaljon az ország védelméből.
A Svéd Polgári Védelmi és Ellenállóképességi Ügynökség (MCF) azt tanácsolja a vállalatoknak, hogy növeljék készleteiket és jobban biztosítsák ellátási láncaikat, hogy felkészülhessenek vészhelyzetekre vagy válságokra – írja a Handelsblatt. Svédországban az ajánlások szerint mindenkinek képesnek kell lennie egy hétig ellátni magát, ez alól pedig a vállalatok sem képeznek kivételt. 

„A társadalom számára rendszerszintű fontosságú vállalatoknak legalább két hétig képesnek kell lenniük önállóan működni válság esetén” – nyilatkozta Mikael Frisell, az ügynökség vezetője. Svédország egyébként évek óta követi az úgynevezett átfogó védelmi megközelítést, aminek része, hogy az állampolgárok és a vállalatok is kiveszik a részüket az ország biztosításából. 

Svédország 2017-ben vezette be újra a sorkatonai szolgálatot. Emellett az állam újraindítja a kötelező polgári szolgálatot az egészségügy, a közlekedés és a polgári védelem területén is.

Ahogy Frisell kifejti, az MCF célja, hogy évente 2000 fiatalt képezzen ki a mentőszolgálatok számára. Svédország a bunkerkapacitás tekintetében is jelentősen jobb helyzetben van, mint Németország. Alig több mint tízmilliós lakosságával körülbelül hétmillió polgár számára van menedékhely, azonban feltehetőleg a jövőben ez a szám növekedni fog. 

 

 

