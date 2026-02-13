Szívszorító, ami történik: Kijev az energiahálózat összeomlása után – videó

Kijev Trojescsina kerületében, a Dnyeper bal partján egy meleg sátorban gyerekek rajzolnak, miközben a felnőttek teát isznak és telefonjaikat töltik. A sátrat az Unicef adományozta, hogy ideiglenes menedéket nyújtson azoknak, akiknek az otthonában nincs fűtés. Natalja Pavlovna kétéves fiával, Danilóval érkezik ide rendszeresen. Elmondása szerint a város ma már frontvárosnak érződik, és sokan a hideg miatt szenvednek a lakásaikban.

Súlyos válsággal küzd Kijev (Fotó: AFP)

A fővárosban jelenleg mintegy 2600 épület maradt áram és központi fűtés nélkül. Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, alállomásokat és hőerőműveket célozva. Az elmúlt hetekben a csapások egybeestek az évtizedek egyik leghidegebb időszakával, a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt, miközben vastag hó borította a várost.

Ballisztikus rakéták rombolták le a Darnyickai hő- és villamosenergia-erőművet, amely a bal part nagy részét látta el. A városban gyakoriak a teljes körű áramszünetek, az áramellátás több helyen napi három-négy órára korlátozódik. A javításokat nehezíti a tartós fagy, a mentőcsapatok pedig folyamatos támadások közepette dolgoznak az elektromos hálózat helyreállításán – írja a The Guardian.

Az iskolák 45 százaléka zárva tart a központi fűtés hiánya miatt. A segélyszervezetek szerint a helyzet különösen a gyermekes családokat érinti súlyosan, az oktatás akadozik, a gyerekek kimaradnak a megszokott közösségi életből. Több család mérlegeli a külföldre költözést, mások a maradás mellett döntenek, hogy együtt maradjon a család.

This is how russian terrorism looks like.



Kyiv residents share photos and videos on social media showing their freezing apartments and how they are trying to keep warm. pic.twitter.com/UtupiEfXxI — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) January 31, 2026

A lakosok különböző megoldásokkal próbálják átvészelni a hideget. Sokan power bankokat, kempingfelszerelést, gázpalackokat és generátorokat vásároltak, amelyek az utcákon zúgnak az irodák és üzletek előtt. Van, aki téglákat és köveket melegít gázrezsón, más sátrat állít fel a nappaliban. A kávézók és az állami menedékhelyek szintén ideiglenes megoldást jelentenek, utóbbiakban ágyakat is biztosítanak.

Natasa Naboka januárban tízéves lányával és yorkshire terrierükkel egy ágyban aludt, egy takaró alatt. Beszámolója szerint a lakásban 4–5 fok volt. A működésképtelen hűtőszekrény helyett az erkélyen tárolja az élelmiszert, ruháit kézzel mossa, majd a munkahelyén, egy központi szépségszalonban szárítja meg, ahol stabilabb az áramszolgáltatás. Légiriadó idején a folyosóra húzódnak, két fal közé. Férje katonaként a Harkivi területen állomásozik, amelyet szintén súlyosan érintenek az áramkimaradások.