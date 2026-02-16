Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Wow!

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

orosz-ukrán háború

Ezrek maradtak fűtés nélkül Kijevben – több helyen már nem tudják helyreállítani a hőszolgáltatást + videók

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több ezer lakás maradt fűtés nélkül az ukrán fővárosban az infrastruktúrát ért korábbi csapások következtében. A brigádok folyamatosan dolgoznak, de vannak olyan épületek, ahol ebben a szezonban már nem tudják helyreállítani a hőszolgáltatást – erről a város vezetése és a katonai közigazgatás is beszámolt. Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúKijevfűtésUkrajna

Az Ukrinform tudósítása szerint a kijevi katonai közigazgatás szóvivője televíziós nyilatkozatában azt mondta: reggel kilenc órára a korábban fűtés nélkül maradt 2600 épületből mintegy négyszázban még mindig nem sikerült helyreállítani a szolgáltatást. A Dnyiprói és a Darnyicai kerületben nagyjából 1100 lakótömb maradt ellátás nélkül a támadások után, és ezekben egyelőre nem lehet helyreállítani a károkat.

Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot
Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot Fotó: AFP

A szóvivő jelezte, hogy azokat az eseteket, ahol a javítás alatt álló házakban újabb meghibásodások történnek, külön tartják nyilván. Mint fogalmazott, ez további 200–300 épületet jelent a már ismert számokon felül. Elmondása szerint a két leginkább érintett kerületben sikerült stabilizálni az alternatív fűtéshez szükséges áramellátást, és több mint kétszáz szerelőbrigád dolgozott a károk elhárításán. Hozzátette ugyanakkor, hogy 

vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már lehetetlen visszaállítani a szolgáltatást. 

Sok család sötétben, hideg lakásokban tölti az éjszakát. A segítségnyújtás érdekében Kijevben több mint 1500 ideiglenesen felállított melegedő működik, ahol a lakosok ételhez és tisztasági csomagokhoz juthatnak. A legsúlyosabb helyzetben lévő városrészekbe élelmiszert is vittek az utolsó tüzérségi támadást követően.

Egyre többen keresnek menedéket a melegedőkben.

Itt próbálnak néhány órára felengedni a hidegből, feltölteni a telefonjaikat, és megpihenni, mielőtt visszatérnek a fagyos lakásokba.

A mozgáskorlátozott emberek, a nyugdíjasok és más társadalmi csoportok a kormányzati program keretében kaphatnak támogatást. 

A szóvivő arról is beszélt, hogy a városi tanács döntött a kártérítésről azoknak a tulajdonosoknak az ügye kapcsán, akiknek közműhálózata az ellenséges tüzérségi csapásokban rongálódott meg.

Az Ukrinform korábban arról írt, hogy február 12-e estére mintegy ötszáz ház maradt fűtés nélkül az orosz erők infrastruktúra elleni támadása után. A Radio Svoboda beszámolója szerint Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere február 15-én este közölte: a szolgáltatók 2100 épületben már helyreállították a fűtést. Hangsúlyozta, hogy a szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a többi lakótömbben is újrainduljon a hőellátás – idézte őt az RBC.

A hatóságok adatai szerint legalább tíz ember halt meg kihűlés miatt, és 1469-en kerültek kórházba.

Az iskolák 45 százaléka zárva van a központi fűtés hiánya miatt.

A segélyszervezetek szerint a helyzet különösen a gyermekes családokat sújtja, az oktatás akadozik, a gyerekek kimaradnak a megszokott közösségi életből.

Egyes családok a külföldre költözést fontolgatják, míg mások úgy döntenek, maradnak, hogy együtt legyen a család.

Kijev: nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben. Az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások különösen súlyosan érintették Kijevet. 

Zelenszkij emberei a mínuszokban sem állnak le

Újabb felvétel került elő január végén a kényszersorozásról. A videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék.

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult. 

Ukrán külügyminiszter: Gyakorlati síkra terelődtek az Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló tárgyalások
Brüsszel addig nem küldheti a magyarok pénzét Ukrajnába, amíg nemzeti kormánya van az országnak
Ukrajna továbbra is kritikus helyzetben

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!