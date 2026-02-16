Ezrek maradtak fűtés nélkül Kijevben – több helyen már nem tudják helyreállítani a hőszolgáltatást + videók

Az Ukrinform tudósítása szerint a kijevi katonai közigazgatás szóvivője televíziós nyilatkozatában azt mondta: reggel kilenc órára a korábban fűtés nélkül maradt 2600 épületből mintegy négyszázban még mindig nem sikerült helyreállítani a szolgáltatást. A Dnyiprói és a Darnyicai kerületben nagyjából 1100 lakótömb maradt ellátás nélkül a támadások után, és ezekben egyelőre nem lehet helyreállítani a károkat.

Kijevben sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot Fotó: AFP

A szóvivő jelezte, hogy azokat az eseteket, ahol a javítás alatt álló házakban újabb meghibásodások történnek, külön tartják nyilván. Mint fogalmazott, ez további 200–300 épületet jelent a már ismert számokon felül. Elmondása szerint a két leginkább érintett kerületben sikerült stabilizálni az alternatív fűtéshez szükséges áramellátást, és több mint kétszáz szerelőbrigád dolgozott a károk elhárításán. Hozzátette ugyanakkor, hogy

vannak olyan épületek, ahol ebben a fűtési idényben már lehetetlen visszaállítani a szolgáltatást.

Sok család sötétben, hideg lakásokban tölti az éjszakát. A segítségnyújtás érdekében Kijevben több mint 1500 ideiglenesen felállított melegedő működik, ahol a lakosok ételhez és tisztasági csomagokhoz juthatnak. A legsúlyosabb helyzetben lévő városrészekbe élelmiszert is vittek az utolsó tüzérségi támadást követően.

Egyre többen keresnek menedéket a melegedőkben.

Itt próbálnak néhány órára felengedni a hidegből, feltölteni a telefonjaikat, és megpihenni, mielőtt visszatérnek a fagyos lakásokba.

A mozgáskorlátozott emberek, a nyugdíjasok és más társadalmi csoportok a kormányzati program keretében kaphatnak támogatást.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a városi tanács döntött a kártérítésről azoknak a tulajdonosoknak az ügye kapcsán, akiknek közműhálózata az ellenséges tüzérségi csapásokban rongálódott meg.

Az Ukrinform korábban arról írt, hogy február 12-e estére mintegy ötszáz ház maradt fűtés nélkül az orosz erők infrastruktúra elleni támadása után. A Radio Svoboda beszámolója szerint Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere február 15-én este közölte: a szolgáltatók 2100 épületben már helyreállították a fűtést. Hangsúlyozta, hogy a szolgálatok éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a többi lakótömbben is újrainduljon a hőellátás – idézte őt az RBC.

A hatóságok adatai szerint legalább tíz ember halt meg kihűlés miatt, és 1469-en kerültek kórházba.

Az iskolák 45 százaléka zárva van a központi fűtés hiánya miatt.

This is what winter looks like on the Pokrovsk front: soldiers’ hands and feet are frozen, their fingers won’t straighten, stiff and immobile from the cold — a quiet reminder of the price they endure every day.



📹: vk_hamaza / Instagram pic.twitter.com/476wS2S93B — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) January 22, 2026

A segélyszervezetek szerint a helyzet különösen a gyermekes családokat sújtja, az oktatás akadozik, a gyerekek kimaradnak a megszokott közösségi életből.

Egyes családok a külföldre költözést fontolgatják, míg mások úgy döntenek, maradnak, hogy együtt legyen a család.