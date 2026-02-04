Kijevben még mindig több mint ezer társasházban nincs fűtés

Kijev nehéz napokat él. Zelenszkij tájékoztatása alapján jelenleg több mint 200 javítóbrigád dolgozik a fővárosban az energia- és fűtési rendszer helyreállításán, ám a munkások már kimerültek, ezért növelni fogják a brigádok számát, hogy biztosítsák a váltásokat, írja az RBC Ukraine.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Több mint 1100 társasház maradt fűtés nélkül a főváros több kerületében, és minden egyes ilyen ház esetében világos határidőt kell adni a szolgáltatás helyreállítására, valamint garantálni kell az emberek fűtési és támogatási lehetőségeit

– hangsúlyozta az elnök.

Kijev mellett országszerte súlyos a helyzet

Zelenszkij szerint jelenleg Kijevben és a környező megyében a legsúlyosabb a helyzet, de nehéz körülmények uralkodnak Harkivban és térségében, valamint a Szumi és Poltava megyékben is. Problémák vannak a Dnyipropetrovszk és a Cserkaszi régiókban is.

Február 3-án Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester arról számolt be, hogy az orosz éjszakai támadás után a város lakóépületeinek mintegy tíz százaléka maradt fűtés nélkül. Ez több mint 1100 társasházat jelentett, főként a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerületben.

Klicsko hozzátette, hogy ezekben az épületekben reggel leengedték a vizet a fűtési rendszerből, hogy megakadályozzák a csövek elfagyását és szétrepedését.

Kyiv. January 16, 2026. The temperature inside the apartment is -2°C.

The building relies on electric heating, which is unavailable due to Russian attacks.

No water as well.



Russia is committing genocide against Ukraine’s civilian population.



📷: yulia_dunay / Threads https://t.co/GVgZ4XoFz2 pic.twitter.com/FQbNeLTW5E — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2026

Csapás érte a kijevi hőerőművet

Mint ismert, február 3-ára virradó éjszaka Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 400 drónt vetett be Ukrajna ellen, célba véve többek között kijevi energetikai létesítményeket is.

Yes, really, for WEEKS people of Kyiv have been living largely without heat, electricity, and running water—amid subzero temperatures.



And they still refuse to surrender.



What does that tell you? pic.twitter.com/LPshQSq5f7 — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) February 1, 2026

Klicsko közlése szerint az egyik súlyosan megrongálódott energetikai létesítmény biztosította a hőellátást a Darnyickij és Dnyiprovszkij kerület sokemeletes házai számára, ezért maradtak tömegesen fűtés nélkül az ott élők.

A városvezetés és az energetikai vállalatok továbbra is dolgoznak a helyreállításon, ám egyelőre nem világos, mikor térhet vissza teljesen a fűtés Kijev minden részére.