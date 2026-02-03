Kijev nehéz éjszakán van túl, durva videón az orosz támadás

Az ukrán fővárosban még a hajnali órákban is szólt a légiriadó, miután Oroszország az energetikai létesítmények támadására vonatkozó stop után ismét támadásba lendült. Kijev az éjszaka folyamán folyamatos támadás alatt állt, ami során drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetettek – írja a Kyiv Independent.

Kijev egész éjszaka támadás alatt állt

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Az első légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, azonban a fővárosban még hajnal négy óra magasságában is lehetett hallani újabb riasztást. A támadás során több épületet is eltaláltak a város belsejében, azonban a jelenlegi információk szerint ezek egyike sem volt lakóépület. Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője elmondta ugyanakkor, hogy a főváros külső területén két lakóépület és egy benzinkút is találatot kapott.

A támadás egyértelműen jelzi, hogy véget ért az az energetikai létesítmények megtámadására vonatkozó stop, amit Donald Trump amerikai elnök javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Az elmúlt időszakban ugyanis súlyos károkat szenvedett az ukrán infrastruktúra, a főváros több mint felében pedig továbbra sincs fűtés, miközben a hőmérséklet mínusz húsz fok körül alakul.

Kijev csak a jéghegy csúcsa

A helyi média és tisztviselők a frontvonalhoz közelebb Szumiból, Harkivból, Dnyipróból és Zaporizzsja városokból is jelentettek támadásokat. Harkivban a helyi tisztviselők ballisztikus rakétatámadásról számoltak be amely során két ember megsérült.

Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere azt nyilatkozta, hogy a támadás következtében a személyzetnek „le kell eresztenie a hőhordozót a fűtési rendszerből”, ami több mint 800 épület fűtését szüneteltetni fogja a városban.

„Megértem, milyen nehéz ez mínusz 20 fokos hidegben. De az ellenség példátlan támadása a kritikus infrastruktúra ellen nem hagy más választást. Szakembereink nem látnak alternatívát” – mondta Terekhov .