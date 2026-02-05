Meddig bírja még Kijev? Putyin kegyetlenül lesújtott – videó

Miután Donald Trump amerikai elnök kérésére rövid ideig szüneteltek a Kijev elleni csapások, Oroszország az elmúlt napokban ismét támadásokat indított a főváros ellen, miközben a lakosság továbbra is fagyos hideggel kénytelen szembenézni.

Az orosz erők február 5-re virradóra drónokkal támadták Kijevet (Fotó: AFP)

A Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint helyi idő szerint hajnali 2 óra körül robbanások hallatszottak a fővárosban. Nem sokkal később, körülbelül 4 óra 15 perckor újabb robbanás hangját észlelték a városban – írja a Kyiv independent.

Vitalij Klicsko főpolgármester közölte, hogy a támadás Kijev több városrészét is érintette, köztük az Obolonszkij, a Darnyickij, a Sevcsenkivszkij és a Szolomjanszkij kerületet.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata arról számolt be, hogy a Sevcsenkivszkij kerületben tűz keletkezett egy négyemeletes irodaházban, valamint károk keletkeztek egy óvodában is a Szolomjanszkij kerületben.

A hatóságok közlése szerint az Obolonszkij kerületben parkoló autók gyulladtak ki a dróntámadás következtében, emellett a Szolomjanszkij kerületben négy épület ablakai is megrongálódtak.

🚨Tonight, the Russians did what they do best — destroying lives



In the photo and video — the aftermath of the night attack on Kyiv.



Homes and cars were burning in the city. In some apartments, people’s windows were shattered.



There are victims — two women. One is 79 years old… pic.twitter.com/f5a4J48Ehc — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

A támadás mindössze két nappal azután történt, hogy Oroszország a tél eddigi legnagyobb csapását mérte Ukrajnára: 71 rakétát és 450 drónt indított ukrán városok, köztük Kijev ellen. A támadás több lakóépületet is eltalált a fővárosban, legalább kilenc ember megsérült. A február 3-i támadás során Oroszország hőerőműveket, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítményeket is célba vett, amelyek Kijevet, Harkovot és Dnyiprót látják el. Erre azt követően került sor, hogy a Kreml korábban azt közölte: szünetelteti az energetikai létesítmények elleni támadásokat, de ezt csak február 1-jéig ígérte.

A főváros elleni legutóbbi támadás idején Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok február 4-én Abu-Dzabiban lezárta a háromoldalú tárgyalások második fordulóját, és várhatóan február 5-én újabb béketárgyalási körre kerül sor.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a találkozók után kijelentette, hogy „a békés rendezéshez vezető ajtó továbbra is nyitva áll”, ugyanakkor Oroszország folytatja a háborút mindaddig, amíg Ukrajna meg nem hozza a „megfelelő döntéseket” — anélkül, hogy pontosította volna, mire gondol.