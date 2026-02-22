Titkos atomrobbantás? Kína olyan fegyvert fejleszthet, amivel mindenkit megelőz

A CNN meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állítja: a kínai nukleáris arzenálba irányuló jelentős beruházások lehetővé tehetik Peking számára, hogy olyan technikai képességekre tegyen szert, amelyekkel jelenleg egyik meghatározó nukleáris nagyhatalom sem rendelkezik, írja a TASZSZ.

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) haditengerészetének 094-es típusú Jin-osztályú Long March 15 nevű atomtengeralattjárója (Fotó: AFP/Mark Schiefelbein)

A beszámoló szerint Kína 2020 júniusában titokban robbantásos nukleáris kísérletet hajtott végre az ország északnyugati részén található Lop Nur kísérleti telepen. Mindez annak ellenére történhetett, hogy Peking 1996 óta önkéntes moratóriumot hirdetett az ilyen típusú tesztekre.

Az amerikai tisztviselők egy későbbi vizsgálat során gyűjtött bizonyítékokra hivatkozva arra a következtetésre jutottak, hogy a 2020-as esemény összefügghetett a következő generációs nukleáris fegyverek fejlesztésével.

Több robbanófej egyetlen rakétán

A CNN szerint Kína olyan fegyverrendszereken dolgozhat, amelyek egyetlen rakétával több, miniatürizált nukleáris robbanófej célba juttatására képesek. Emellett a hírcsatorna úgy tudja, hogy Peking kis hatóerejű, úgynevezett taktikai nukleáris fegyverek fejlesztésébe is kezdhetett – ilyet korábban hivatalosan nem hoztak összefüggésbe a kínai arzenállal.

Egy feltételezett nukleáris fegyverkezelő létesítmény a kínai Lop Nur teszttelepen (Fotó: Képernyőkép)

A jelentés újabb kérdéseket vet fel a globális nukleáris fegyverkezési verseny alakulásáról, különösen az Egyesült Államok és Kína közötti stratégiai versengés tükrében.

Kína nem reagál, az orosz reakció: alaptalan vádak

A témában megszólalt az orosz diplomácia is. Mihail Uljanov, Oroszország bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviselője egy megbeszélésen úgy fogalmazott: az Egyesült Államok Kínát érintő nukleáris tesztvádjai megalapozatlanok.

Peking hivatalosan eddig nem reagált a CNN értesüléseire.

