Vitalij Klicsko megkongatta a vészharangot

Klicsko arra figyelmeztette Kijev lakóit, hogy „nagyon nehéz” napok állnak előttük. A város polgármestere szerint a kijevieknek rendkívül megterhelő napokra kell felkészülniük. Elmagyarázta, hogy súlyos fagyok közelednek, különösen az éjszakai órákban, és a hatóságok még mindig küzdenek a fűtési és áramellátási problémák teljes megoldásával – írta cikkében a Life napilap.

Vitalij Klicsko Kijev főpolgármestere

Fotó: AFP

Át kell vészelnünk a következő néhány napot, amelyek Kijev számára nagyon nehezek lesznek

– hangsúlyozta Klicsko.

Elmondása szerint a közműszolgáltatók igyekeznek helyreállítani Ukrajna energiahálózatát, azonban a rendkívüli áramkimaradások továbbra is folytatódni fognak.

Ígéretet tett arra, hogy a városvezetés a lehetőségekhez mérten segítséget nyújt a kijevi lakosoknak. Emlékeztetett arra is, hogy Kijevben rendkívül szigorú áramellátási korlátozásokat vezettek be. Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a főváros lakói jelenleg naponta mindössze másfél–két órán keresztül jutnak elektromos áramhoz. A minisztérium elismerte, hogy az ország energiahálózatának helyzete továbbra is rendkívül nehéz. Az ország legtöbb régiójában rendkívüli áramkimaradások vannak érvényben.