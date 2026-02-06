Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

korrupciós botrány

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője egy nagyszabású korrupciós botrány nyomán kényszerült távozni posztjáról, miután neve felmerült a Mindicsgate néven elhíresült ügyben. Tavaly év végén, Jermak még az ártatlanságát bizonygatta és azt mondta, hogy a frontra megy harcolni. Oknyomozó újságírók a nyomára akadtak, de nem a frontvonalon találták meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
korrupciós botránymindicsgateZelenszkijAndrij Jermak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le, miután házkutatást tartottak nála a hatóságok. A Mindics-ügyben csak Ali babaként emlegetett Jermak volt az egyik legnagyobb kedvezményezettje a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botránynak. A Mindicsgate néven is emlegetett korrupciós ügy volt az energiaszektort érintő legnagyobb korrupciós botrány Ukrajnában. Mielőtt fény derült volna a több millió dolláros sikkasztási és kenőpénz-botrányra, Mindics a színfalak mögül irányította a folyamatokat, akinek kétes ügyleteiről az ukrán korrupcióellenes szervek (NABU, SAP) több ezer órányi hangfelvételt rögzítettek. Jermak, az Elnöki Hivatal lemondatott vezetője is szerepel a lehallgatott beszélgetésekben. Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő pedig azt állította, hogy Jermak tisztában volt a korrupciós ügyekkel, és szoros kapcsolatban állt Mindiccsel, aki szerinte segítette őt abban, hogy az Elnöki Hivatal élére kerüljön. 

Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le
Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le
Fotó: DANYLO ANTONIUK / AFP

Zseleznyak szerint Jermak irányította azt a nyári akciót is, amelynek célja az volt, hogy a NABU-t és az SAPO-t meggyengítsék.

Oknyomozó újságírók feltárták, hogy Andrij Jermak, a lemondása után – korábbi ígéreteivel ellentétben – nem a fronton, hanem Kijevben van. A zn.ua beszámolója szerint Jermak rendszeresen állami létesítményekbe jár edzeni, ahol testőrség biztosítja a környezetét. A testőrök még azelőtt ellenőrzik az épületet, mielőtt a férfi kiszállna az autóból. Ez a folyamat olykor akár 15 percig is eltarthat — ezalatt az egykori hivatalvezető egy páncélozott Mercedesben ül, amelyet rendszerint további két jármű kísér.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!