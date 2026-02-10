Két nagyhatalom külügyminisztere is Budapestre érkezik

„Jó napjaink lesznek, mert holnap jön a kínai külügyminiszter kolléga, hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter érkezik” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A tárcavezető hozzátette: „ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország.”

Az amerikai külügyminiszter is Budapestre jön

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik a 62. müncheni biztonsági konferenciára, majd február 16-án Budapestre látogat.

A budapesti program során Rubio kétoldalú és regionális kérdésekről tárgyal majd, különös tekintettel a globális konfliktusok békés rendezésére és az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésre.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor korábban meghívta Donald Trumpot Magyarországra, így Rubio látogatása ennek előkészítése is lehet.

Kiemelt diplomáciai jelentőség

Marco Rubio amerikai és Vang Ji kínai külügyminiszter látogatása kiemelten fontos diplomáciai esemény. A találkozók nemcsak a kétoldalú kapcsolatok erősítését szolgálják, hanem azt is megerősítik, hogy Magyarország továbbra is aktív és megkerülhetetlen szereplő a nemzetközi békefolyamatokban és együttműködésben.