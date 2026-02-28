Lángokban állt a krasznodari olajfinomító

Tűz ütött ki az Albasnyeft olajipari létesítményben a Krasznodari területen található Novominszkaja közelében – tette közzé a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Olajipari létesítmény lángolt Oroszországban (Illusztráció, forrás: AFP)

A hatóságok közlése szerint a lángokat egy lezuhanó drón roncsai okozták – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál. Az előzetes információk alapján a támadásban senki sem sérült meg, ám az anyagi kár jelentős lehet.

A tűzoltók beszámolója szerint a lángok az egyik olajtartályt és a környező területet mintegy 150 négyzetméteren borították el.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a katasztrófavédelem egységei: összesen 39 szakember és 13 technikai eszköz vett részt az oltásban. A mentőcsapatok fő feladata a tartályok hűtése volt, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos objektumokra, valamint minimalizálják a környezeti katasztrófa kockázatát. A műveletet azonban nehezítette a másodlagos robbanások veszélye és az égés során keletkező sűrű, mérgező füst.

A kárfelmérés jelenleg is tart, szakértők vizsgálják a megrongálódott területeket. A robbanásveszély miatt az üzem tevékenységét részlegesen felfüggesztették. Ez az intézkedés átmeneti fennakadásokat okozhat a régió üzemanyag-ellátásában.

Nem ez az első eset, hogy az orosz energetikai infrastruktúra válik célponttá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban nyíltan „a leggyorsabb szankcióknak” nevezte az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, ezzel is jelezve, hogy Kijev stratégiájának szerves részét képezi az orosz gazdaság ilyen jellegű gyengítése. Az ukrán vezetés láthatóan nem riad vissza attól, hogy a frontvonaltól távol eső területekre is kiterjessze a harci cselekményeket.

Emlékezetes, hogy február 19-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) különleges műveleti központjának drónjai a Pszkov megyei Velikolukszkaja létesítményt támadták meg, amely közel 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Még távolabbi célpontot ért támadás tavaly szeptember 13-án, amikor orosz médiajelentések szerint a Baskíriában található Novo-Ufimszkij olajfinomítót vették célba éjszakai drónok – ez a létesítmény mintegy 1500 kilométerre található Ukrajnától.