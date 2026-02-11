Lavrov szerint az Egyesült Államok eredeti terve tartalmazott olyan pontokat, amelyek az orosz kisebbség jogainak helyreállítását célozták, ám ezek a későbbi változatokból eltűntek. Ehelyett – mint fogalmazott – egy általános „toleranciaszerződésről” esik szó, amely Ukrajnát az uniós normák követésére kötelezné, írja a RIA Novosztyi.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)

Minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és brit, német, francia, valamint balti pártfogóinak kísérlete arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen

– mondta Lavrov.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatón beszél Alaszkában

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Az orosz külügyminiszter kitért arra is, hogy a 20 pontos dokumentumot, amelyet az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna az alaszkai csúcstalálkozó után tárgyalt, Oroszország nem kapta meg hivatalosan. Ugyanakkor az Anchorage-ban folytatott megbeszélések során – amerikai javaslatokra alapozva – szerinte olyan megközelítéseket sikerült találni, amelyek megnyithatták volna az utat a béke felé.

Lavrov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja szerint ezeknek a javaslatoknak figyelembe kellett volna venniük a „kialakult realitásokat”, beleértve azokat a lépéseket is, amelyeket Moszkva a „náci rezsim” és az orosz nyelv, kultúra, történelem és ortodoxia ellen irányuló politikák elleni védekezésként tett.

A külügyminiszter hozzátette, hogy ezen az alapon szerinte gyorsan meg lehetett volna kötni egy végleges békemegállapodást.

Lavrov további üzenetei a Nyugatnak

Az interjúban az orosz külügyminiszter tágabb geopolitikai bírálatot is megfogalmazott. Szerinte Európában kevés olyan „józan hang” hallható, amely valóban komolyan sürgetné az ukrajnai konfliktus rendezését.

Úgy véli, hogy a Brüsszelben és Kijevben emlegetett biztonsági garanciák nem Moszkva bevonásával készülnek, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányulnak.

Mindemellett Lavrov leszögezte: Moszkva elvben kész kompromisszumokra, de csak akkor, ha azok nem sértik Oroszország „törvényes érdekeit”, mindenekelőtt saját nemzetbiztonságát.



