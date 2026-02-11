Hírlevél
Lavrov

Lavrov: Kijev és a Nyugat „megerőszakolta” az amerikai béketervet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter élesen bírálta Ukrajna és nyugati támogatói új javaslatait az ukrajnai rendezésről, azokat az amerikai békekezdeményezés „megerőszakolásának” nevezve.
Lavrov szerint az Egyesült Államok eredeti terve tartalmazott olyan pontokat, amelyek az orosz kisebbség jogainak helyreállítását célozták, ám ezek a későbbi változatokból eltűntek. Ehelyett – mint fogalmazott – egy általános „toleranciaszerződésről” esik szó, amely Ukrajnát az uniós normák követésére kötelezné, írja a RIA Novosztyi.

Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)

Minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és brit, német, francia, valamint balti pártfogóinak kísérlete arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen

– mondta Lavrov.

Russian President Vladimir Putin (L) smiles as US President Donald Trump speaks during a joint press conference after they participated in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatón beszél Alaszkában
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Az orosz külügyminiszter kitért arra is, hogy a 20 pontos dokumentumot, amelyet az Egyesült Államok, Európa és Ukrajna az alaszkai csúcstalálkozó után tárgyalt, Oroszország nem kapta meg hivatalosan. Ugyanakkor az Anchorage-ban folytatott megbeszélések során – amerikai javaslatokra alapozva – szerinte olyan megközelítéseket sikerült találni, amelyek megnyithatták volna az utat a béke felé.

Lavrov hangsúlyozta: Oroszország álláspontja szerint ezeknek a javaslatoknak figyelembe kellett volna venniük a „kialakult realitásokat”, beleértve azokat a lépéseket is, amelyeket Moszkva a „náci rezsim” és az orosz nyelv, kultúra, történelem és ortodoxia ellen irányuló politikák elleni védekezésként tett.

A külügyminiszter hozzátette, hogy ezen az alapon szerinte gyorsan meg lehetett volna kötni egy végleges békemegállapodást.

Lavrov további üzenetei a Nyugatnak

Az interjúban az orosz külügyminiszter tágabb geopolitikai bírálatot is megfogalmazott. Szerinte Európában kevés olyan „józan hang” hallható, amely valóban komolyan sürgetné az ukrajnai konfliktus rendezését. 

Úgy véli, hogy a Brüsszelben és Kijevben emlegetett biztonsági garanciák nem Moszkva bevonásával készülnek, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányulnak. 

Mindemellett Lavrov leszögezte: Moszkva elvben kész kompromisszumokra, de csak akkor, ha azok nem sértik Oroszország „törvényes érdekeit”, mindenekelőtt saját nemzetbiztonságát.

 


 

 

Orosz-ukrán háború
