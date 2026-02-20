Leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Ukrajna zsarolja Magyarországot

Az oroszokra mutogat Ukrajna, miután ismét leállt a Barátság kőolajvezeték
Ismét veszélybe került Magyarország energiaellátása az orosz–ukrán háború miatt. Az ukránok szerint az orosz fél intézett támadást a Barátság kőolajvezeték ellen.
Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.
Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, amely állítása szerint a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Az ukrán diplomácia vezetője azt írta: a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy megelőzze az olajszállítások miatti magyar panaszokat.
A Barátság kőolajvezeték ellen korábban Ukrajna is indított támadásokat, ami többször is fennakadásokat okozott az orosz–ukrán háború alatt, ami rendszeresen kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha szerint azonban a legutóbbi, az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások körében elkövetett csapás miatt Magyarország Moszkva felé nem tiltakozott.
Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj a Barátság vezetéken keresztül
A Barátság kőolajvezeték körüli újabb incidens ismét kiélezte a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. A magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Kijev a vezeték ügyét a választási kampány befolyásolására használja. A kialakult helyzet az Adria vezeték szerepét is felértékelheti, miközben a horvát fél vonakodik teljesíteni uniós kötelezettségeit.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy Ukrajna fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéken történő szállításokat, pontosabban azok leállításával akarja befolyásolni a magyar választások eredményét. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, hogy ezzel zsarolja Magyarországot. A MOL kezdeményezte a stratégiai olajkészletek felszabadítását, így Magyarország ellátása egyelőre biztonságban van.
Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot
Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint a lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.
Háborús koalícióba kényszerítenék Magyarországot
Orbán Viktor arról számolt be, hogy Ukrajna megállította a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányú olajszállítását, ezért a kormánynak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz. A kormányfő kijelentette: Ukrajna zsarolja Magyarországot.
A miniszterelnök így fogalmazott:
Az ukrán zsarolásnak a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háború párti európai országok koalíciójába.”
Magyarországot folyamatosan fenyegetik az ukránok
„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot" – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje. Magyar Péter győzelmét akarják az ukránok – írta az Ellenpont.
Közösségi oldalán most azon gúnyolódik az ukrán tiszt, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni – teszi hozzá a lap, rámutatva:
Miközben az ukrán hadsereg vezetői így tervezgetik hazánk megszállását, Zelenszkij tévéjében ismét arról értekeztek, hogy milyen jól jönne Kijevnek Magyar Péter győzelme.
Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett: amelyben a Barátság kőolajvezeték kapcsán kialakult helyzetről és a kormány legfrissebb döntéséről számolt be. Szijjártó Péter közölte, hogy hazánk mindaddig blokkolni fogja az Ukrajna számára kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban, amíg a kőolajszállítás újra nem indul a vezetéken.