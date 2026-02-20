Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Olvasta?

Trump megfenyegette Iránt: „nagyon rossz dolgok” történnek majd, ha nem ezt teszik

Ukrajna

Leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Ukrajna zsarolja Magyarországot

28 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz–ukrán háború újabb fejleményei már Magyarország energiaellátását is veszélybe sodorhatják. A Barátság kőolajvezeték körüli incidensek és kölcsönös vádak nyomán szakértők politikai üzenetet sejtenek Budapest és Pozsony felé, míg Orbán Viktor úgy fogalmazott, a lépés célja, hogy hazánkat belekényszerítsék a háborúpárti országok táborába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnafenyegetésBarátság kőolajvezetékMagyarország

Az oroszokra mutogat Ukrajna, miután ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

Ismét veszélybe került Magyarország energiaellátása az orosz–ukrán háború miatt. Az ukránok szerint az orosz fél intézett támadást a Barátság kőolajvezeték ellen.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az oroszokat vádolja a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.

Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, amely állítása szerint a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Az ukrán diplomácia vezetője azt írta: a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy megelőzze az olajszállítások miatti magyar panaszokat.

A Barátság kőolajvezeték ellen korábban Ukrajna is indított támadásokat, ami többször is fennakadásokat okozott az orosz–ukrán háború alatt, ami rendszeresen kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha szerint azonban a legutóbbi, az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások körében elkövetett csapás miatt Magyarország Moszkva felé nem tiltakozott.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj a Barátság vezetéken keresztül

A Barátság kőolajvezeték körüli újabb incidens ismét kiélezte a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. A magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Kijev a vezeték ügyét a választási kampány befolyásolására használja. A kialakult helyzet az Adria vezeték szerepét is felértékelheti, miközben a horvát fél vonakodik teljesíteni uniós kötelezettségeit.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül
Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül Fotó:AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy Ukrajna fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéken történő szállításokat, pontosabban azok leállításával akarja befolyásolni a magyar választások eredményét. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, hogy ezzel zsarolja Magyarországot. A MOL kezdeményezte a stratégiai olajkészletek felszabadítását, így Magyarország ellátása egyelőre biztonságban van.   

Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot 

Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint a lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.

A Barátság kőolajvezeték körüli incidensek és kölcsönös vádak nyomán szakértők politikai üzenetet sejtenek Budapest és Pozsony felé
A Barátság kőolajvezeték körüli incidensek és kölcsönös vádak nyomán szakértők politikai üzenetet sejtenek Budapest és Pozsony felé
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Háborús koalícióba kényszerítenék Magyarországot

Orbán Viktor arról számolt be, hogy Ukrajna megállította a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányú olajszállítását, ezért a kormánynak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz. A kormányfő kijelentette: Ukrajna zsarolja Magyarországot.

A miniszterelnök így fogalmazott:

Az ukrán zsarolásnak a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háború párti európai országok koalíciójába.” 

Magyarországot folyamatosan fenyegetik az ukránok

„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot" – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje. Magyar Péter győzelmét akarják az ukránok – írta az Ellenpont.

Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt
Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt Fotó: Ellenpont

Közösségi oldalán most azon gúnyolódik az ukrán tiszt, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni – teszi hozzá a lap, rámutatva:

Miközben az ukrán hadsereg vezetői így tervezgetik hazánk megszállását, Zelenszkij tévéjében ismét arról értekeztek, hogy milyen jól jönne Kijevnek Magyar Péter győzelme.

Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett: amelyben a Barátság kőolajvezeték kapcsán kialakult helyzetről és a kormány legfrissebb döntéséről számolt be. Szijjártó Péter közölte, hogy hazánk mindaddig blokkolni fogja az Ukrajna számára kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban, amíg a kőolajszállítás újra nem indul a vezetéken.

Orbán Viktor is megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán
Brüsszel a háborús veszély állandósítására készül az EU-ban

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!