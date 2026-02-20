Leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Ukrajna zsarolja Magyarországot

Az oroszokra mutogat Ukrajna, miután ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

Ismét veszélybe került Magyarország energiaellátása az orosz–ukrán háború miatt. Az ukránok szerint az orosz fél intézett támadást a Barátság kőolajvezeték ellen.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az oroszokat vádolja a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, amely állítása szerint a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Az ukrán diplomácia vezetője azt írta: a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy megelőzze az olajszállítások miatti magyar panaszokat.

A Barátság kőolajvezeték ellen korábban Ukrajna is indított támadásokat, ami többször is fennakadásokat okozott az orosz–ukrán háború alatt, ami rendszeresen kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha szerint azonban a legutóbbi, az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások körében elkövetett csapás miatt Magyarország Moszkva felé nem tiltakozott.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj a Barátság vezetéken keresztül

A Barátság kőolajvezeték körüli újabb incidens ismét kiélezte a magyar–ukrán diplomáciai feszültséget. A magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Kijev a vezeték ügyét a választási kampány befolyásolására használja. A kialakult helyzet az Adria vezeték szerepét is felértékelheti, miközben a horvát fél vonakodik teljesíteni uniós kötelezettségeit.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül Fotó:AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy Ukrajna fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéken történő szállításokat, pontosabban azok leállításával akarja befolyásolni a magyar választások eredményét. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, hogy ezzel zsarolja Magyarországot. A MOL kezdeményezte a stratégiai olajkészletek felszabadítását, így Magyarország ellátása egyelőre biztonságban van.