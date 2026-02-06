Százmilliók égtek el egyetlen éjszaka alatt: ennyibe került Oroszországnak az Ukrajna elleni légicsapás - videó

A GUR közlése szerint Oroszország 324,8 millió dollárt (vagyis 120 milliárd forintot) fordított a február 3-án éjszaka végrehajtott műveletre, amely során 71 különféle rakétát – köztük Kh–101, Kh–22, és Iszkander–M fegyvereket – valamint 450 drónt vetettek be. A légicsapás célpontja elsősorban Ukrajna energetikai infrastruktúrája volt – írja a ZN.

Százmilliók égtek el egyetlen éjszaka alatt: ennyibe került Oroszországnak az Ukrajna elleni légicsapás Fotó: AFP

A hírszerzés adatai alapján ez az összeg 190 millió dollárral haladta meg a január 20-i, szintén nagyszabású orosz csapás költségeit, vagyis Moszkva rövid időn belül sokkal többet költött a támadásokra. A GUR rámutatott: a február eleji művelet költségei megegyeznek a több mint 320 ezer lakosú Kaluga város éves költségvetésével.

A közlés szerint ugyanebből az összegből egy teljes évig működtethető lenne az Oroszországi Zsidó Autonóm Terület is, amelynek lakossága mintegy 144 ezer fő.

A 324,8 millió dollár emellett a kosztromai régió hat hónapos költségvetésével is összemérhető. A katonai eredmény azonban – az ukrán fél állítása szerint – messze elmaradt az orosz várakozásoktól. Az ukrán légvédelmi erők a 562 azonosított orosz célpontból 450-et megsemmisítettek, ami azt jelenti, hogy a támadásra fordított orosz erőforrások 79,2 százaléka eredménytelenül veszett kárba.

Mindezek ellenére a február 3-i csapás súlyos következményekkel járt az ukrán energiaszektor számára.

A GUR szerint ez volt 2026 eleje óta a legsúlyosabb támadás az energetikai infrastruktúra ellen.

Drámai éjszaka a légicsapás után

Mint arról beszámoltunk, az orosz erők február 3-án rakéta- és dróntámadásokat indítottak Kijev, Ukrajna fővárosa ellen, jelentős károkat okozva öt kerületben.

Lakóházakat, egy óvodát, egy oktatási intézményt és egy kereskedelmi épületet találtak el, elszenesedett falakat, összetört bútorokat és törmeléket hagyva maguk után.

Éjfél után hangos robbanásokról érkeztek jelentések, amelyek több mint két órás légiriadót eredményeztek. A mentőalakulatok kutató-mentő műveleteket végeztek az érintett helyszíneken. A támadások alatt néhány kijevi lakos metróállomásokon keresett menedéket, hálózsákokat, takarókat, felfújható matracokat és sátrakat használva.