Karol Nawrocki lengyel elnök február 19-én aláírta azt a jogszabályt, amely az ukrán menekültek támogatási intézkedéseit Lengyelország általános, a külföldiek védelméről szóló törvényébe helyezi át, ezzel megszüntetve a 2022-es, Oroszország teljes körű invázióját követően létrehozott külön jogi keretrendszert – írja cikkében a The Kyiv Independent.

A lengyel elnök megszünteti az ukránokkal való kivételezést

Fotó: AFP

A korábbi különleges segítségnyújtási törvény egyszerűsítette az Ukrajnából a háború elől menekülők tartózkodását, munkavállalását, a szociális juttatásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférését. Az új szabályok értelmében ezek az előírások fokozatosan beépülnek az általános idegenrendészeti jogszabályokba, létrehozva egy egységes ideiglenes védelmi rendszert, amely minden külföldire alkalmazandó.

„Ezt a törvényt azzal a meggyőződéssel írom alá, hogy védi az állami pénzügyeket, egyszerűsíti a rendszert, és helyreállítja az alapvető igazságérzetet” – mondta Nawrocki.

A törvény egyben 2027. március 4-ig meghosszabbítja az ukrán állampolgárok lengyelországi jogszerű tartózkodását. Emellett a jogszabály fenntartja azoknak az ukránoknak a tartózkodási jogát, akik már védelmet kaptak, vagy akiknek okmányait a háború miatt hosszabbították meg.

Kulcsfontosságú változás, hogy a menekülteknek az országba történő belépéstől számított 30 napon belül „PESEL” személyi azonosító számot kell igényelniük; ennek elmulasztása az ideiglenes védelmi státusz elvesztésével jár.

Nawrocki már 2025 novemberében jelezte, hogy a különleges segítségnyújtási törvényt utoljára írja alá, és kijelentette, hogy az ukránokat idővel ugyanazon jogi keret szerint fogják kezelni, mint más külföldi állampolgárokat. Lengyelország Oroszország teljes körű invázióját követően az ukrán menekültek egyik elsődleges célországává vált. 2025 nyarára mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodott Lengyelországban – közölte Ukrajna lengyelországi nagykövete.