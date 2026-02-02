Tusk sem lát ki háborús pszichózisból – mutatjuk mire készül

A lengyel–norvég védelmi együttműködés keretében fejlesztett San drónvédelmi rendszert vezetik be a lengyelek, a beruházás célja pedig Lengyelország légterének hatékonyabb védelme a harci drónok behatolásával szemben. A rendszer összesen 18 ütegből és mintegy 700 járműből fog állni – jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a szerződés aláírásakor. Lengyel sajtóértesülések szerint a megállapodás értéke megközelíti a 3,6 milliárd eurót.

Lengyelország milliárdos beruházással új drónvédelmi rendszert épít ki az orosz fenyegetés ellen (Fotó: AFP)

Donald Tusk a beruházást a légvédelem fejlesztésében elért áttörésként értékelte. Felidézte azt a szeptemberi incidenst, amikor egy Ukrajna elleni orosz támadás során nagyszámú drón hatolt be a lengyel légtérbe, ezzel együtt a NATO légterébe is. Az eset során a lengyel légierő és más NATO-tagállamok légi egységei több drónt lelőttek – számolt be az Exxpress.

Tusk szerint a történtek rávilágítottak arra, hogy a dróntámadások elhárítására a hagyományos eszközök, például a vadászgépek és a rakéták, korlátozottan alkalmasak.

A San drónvédelmi rendszer többféle fegyver- és érzékelőrendszert foglal magában. A rendszert a lengyel állami védelmi vállalatcsoport, a PGZ, valamint a norvég Kongsberg fejleszti és gyártja.

‼️To będzie największa w Europie umowa na tarczę antydronową💪

Za blisko 15 miliardów złotych @APS_SKYctrl @PGZ_pl @KOGDefence wyprodukują mobilne armaty, radary, i systemy dowodzenia. Dostawy rozpoczną się w rekordowym tempie - 6 miesięcy 💪 W systemie będzie pracować nie tylko… pic.twitter.com/sq3cqAqQ1v — Michal Stela (@michalstela) January 29, 2026

A Kongsberg tájékoztatása szerint az ütegek géppuskákkal, rakétákkal, elfogó drónokkal, valamint egyéb, légi fenyegetések elleni eszközökkel lesznek felszerelve.

A rendszer része továbbá a drónok zavarására szolgáló elektronikai berendezés és a radarfelderítés. A fegyverzet egy kisebb lövegtoronyra épül, amely páncélozott járművekre és terepjárókra is felszerelhető.