Újabb ország rúgta fel a migrációs paktumot

A brüsszeli bürokrácia ismét falba ütközött, amikor megpróbálta ráerőltetni akaratát a tagállamokra. Lettország kormánya ugyanis úgy döntött, nem hajlandó végrehajtani az uniós migrációs paktumot, inkább vállalja a nyílt konfrontációt Brüsszellel – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Lettország sem kér a migrációs paktumból (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

Baiba Braze lett külügyminiszter a helyi parlamentben (Saeima) tartott éves külpolitikai vitában nem kertelt, és egyértelmű üzenetet küldött az EU vezetésének:

Senkit nem veszünk át – és nem fizetünk.

A migrációs paktum jelenlegi formájában egyfajta kényszerszolidaritást írna elő: a tagállamoknak vagy át kellene venniük a migránsokat a túlterhelt országoktól, vagy személyenként mintegy 20 ezer eurós (közel 8 millió forintos) „váltságdíjat” kellene fizetniük egy közös uniós alapba. Riga számára azonban mindkét opció elfogadhatatlan. A balti állam vezetése ugyanis úgy véli, ők már bőven kivették a részüket az európai biztonság garantálásából, és méltánytalan lenne őket további terhekkel sújtani.

Braze érvelése kristálytiszta és a józan ész talaján áll: Lettország az elmúlt években gigászi küzdelmet folytatott a keleti határainál. A Belarusszia felől érkező, gyakran hibrid hadviselésként szervezett migrációs nyomással szemben a lett határőrök több mint 12 ezer illegális határátlépési kísérletet hiúsítottak meg. Az ország saját forrásból kerítést épített, megerősítette a határőrség állományát, és a frontvonalban védi nemcsak a saját, hanem az egész Európai Unió külső határait is.

A lett álláspont szerint ez a valódi, kézzelfogható szolidaritás, nem pedig a migránsok ide-oda tologatása a kontinensen.

Riga jelezte: készek operatív segítséget nyújtani, megosztani a határvédelmi tapasztalataikat és technológiai tudásukat más tagállamokkal, de a kötelező betelepítést vagy az azért járó pénzügyi szankciókat kategorikusan elutasítják.

Ezzel a balti ország gyakorlatilag ugyanazt az érvelést alkalmazza, amit a magyar kormány is hangoztat a migrációs válság bő tíz évvel ezelőtti kezdete óta: a megoldás nem a szétosztásban, hanem a határok lezárásában rejlik.

A lett ellenállás jelzésértékű lehet más uniós tagállamok számára is. Sok helyen ugyanis csendben ugyanazt gondolják, amit Lettország most hangosan kimondott: miért kellene azoknak az országoknak fizetniük, amelyek betartják a szabályokat és megvédik a határaikat, miközben mások képtelenek erre?