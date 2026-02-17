Macron Indiában: 40 milliárdos fegyverüzlet készül

Macron kedden Mumbaiban találkozik Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, ahol a két vezető a katonai partnerség bővítéséről tárgyal.

Macron Indiába látogatott, hogy felgyorsítsa a Rafale-megállapodásról szóló tárgyalásokat és erősítse a mesterségesintelligencia-együttműködést (Fotó: AFP)

Ezt követően a következő napokban Újdelhiben részt vesz a 2026-os globális AI Impact Summit rendezvényen – számolt be a Deutsche Welle.

Macron hivatala közölte: a látogatás célja az Indiával folytatott együttműködés további erősítése, valamint Franciaország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálása.

Modi egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésben „kedves barátjaként” üdvözölte Macront, és jelezte, hogy várja a találkozót.

A látogatás a Rafale-megállapodásról szóló egyeztetések idején zajlik

Az indiai védelmi minisztérium közlése szerint a kormány egyik testülete a múlt héten előzetesen jóváhagyta további Rafale vadászgépek és tengeri járőrrepülőgépek beszerzését, több milliárd dollár értékben.

A beszerzések összértéke 40 milliárd dollár.

Az indiai védelmi minisztérium egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hány repülőgépet kíván rendelni, illetve milyen áron. A tárca forrásai ugyanakkor az AFP hírügynökségnek azt mondták, hogy a megrendelés 114 repülőgépre szól majd.

Egy másik minisztériumi forrás szerint a gépek „többségét” Indiában gyártanák le a tervezett szerződés keretében.

Christophe Jaffrelot, a párizsi Sciences Po Nemzetközi Tanulmányok Központjának India-szakértője a lehetséges megállapodást „az évszázad szerződésének”, valamint a kétoldalú kapcsolatok lehetséges „megkoronázásának” nevezte.

A légi erő fenntartása stratégiai prioritás India számára, amely tartós biztonsági kihívásokkal néz szembe nukleáris fegyverrel rendelkező szomszédaival, Pakisztánnal és Kínával közös határai mentén.

Az elmúlt évtizedben Újdelhi igyekezett csökkenteni katonai függőségét Oroszországtól, amely továbbra is India legnagyobb védelmi beszállítója, és most a hazai védelmi gyártás erősítésére törekszik.