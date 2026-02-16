Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar–amerikai együttműködés – videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap landolt Budapesten. Közösségi oldalán megosztott videójában Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, hogy új aranykorát éli az magyar-amerikai kapcsolat.

Szijjártó Péter külügyminiszter és amerikai kollégája Marco Rubio

Fotó: AFP

A tárcavezető kifejtette, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi év végén a washingtoni csúcstalálkozón:

Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia

Kitért rá, hogy a mai találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan fogunk beszélni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a legelejétől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit.