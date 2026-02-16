Hírlevél
rezsicsökkentés

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar–amerikai együttműködés – videó

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar–amerikai kapcsolat: a két kormány nukleáris együttműködési megállapodást ír alá, amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az atomenergia kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában, és a megállapodás az elmúlt időszak magas szintű egyeztetéseinek eredménye.
rezsicsökkentésMarco RubioMagyarország

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap landolt Budapesten. Közösségi oldalán megosztott videójában Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, hogy új aranykorát éli az magyar-amerikai kapcsolat.

Szijjártó Péter külügyminiszter és amerikai kollégája Marco Rubio
Szijjártó Péter külügyminiszter és amerikai kollégája Marco Rubio
Fotó: AFP

A tárcavezető kifejtette, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi év végén a washingtoni csúcstalálkozón:

Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia

Kitért rá, hogy a mai találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan fogunk beszélni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a legelejétől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. 

Marco Rubio Budapesten, MarcoRubioBudapesten, Orbán Viktor, OrbánViktor, tárgyalás, 2026.02.16.
Galéria: Marco Rubio Budapesten: képeken az amerikai–magyar csúcs
1/15
Orbán Viktor miniszterelnök

Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére. 

– emelte ki Szijjártó Péter.

 

