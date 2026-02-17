Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Ezt látnia kell!

Először szólalt meg a győri Aston Martin-gázolás gyanúsítottja – elképesztő, amit mondott

Magyar Péter

Magyar Péter és a titkos megállapodás: Brüsszel érdekei mindenek felett

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter müncheni útja során egy sörözőben tartott rendezvényen tett kijelentetést Brüsszel kapcsán, miszerint nem fog harcolni ellenük, csak azért, hogy harcoljon. Ezzel nyíltan elismerte, hogy nem fog nemet mondani a háborúpárti vezetésnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterBrüsszelháborúpártiMünchen

A nyilvánosságra került videón elhangzik Magyar Pétertől az is, mit közölt európai partnereivel a müncheni tárgyalások során.

Magyar Péter (Fotó: AFP)
Magyar Péter (Fotó: AFP)

Elmondtam minden partnerünknek, nagyobbaknak és kisebbeknek is, hogy egy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. Nem a 26-ok Európája lesz, hanem 27-ek Európája lesz. Nem fogunk kimenni kávézni, amikor fontos döntéseket hoz az Európai Tanács

– mondta el, majd hozzátette:

Viszont nem fogunk harcolni, csak azért, hogy harcoljunk.

Hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők Münchenben és amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának további pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát csatlakoztatni kell az Európai Unióba. Magyar Pétert is odarendelték a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol titkos megállapodás született, és a Tisza Párt vezetője támogatja ezt a tervet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!