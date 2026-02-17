Magyar Péter és a titkos megállapodás: Brüsszel érdekei mindenek felett

A nyilvánosságra került videón elhangzik Magyar Pétertől az is, mit közölt európai partnereivel a müncheni tárgyalások során.

Elmondtam minden partnerünknek, nagyobbaknak és kisebbeknek is, hogy egy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. Nem a 26-ok Európája lesz, hanem 27-ek Európája lesz. Nem fogunk kimenni kávézni, amikor fontos döntéseket hoz az Európai Tanács

– mondta el, majd hozzátette:

Viszont nem fogunk harcolni, csak azért, hogy harcoljunk.

Hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők Münchenben és amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának további pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát csatlakoztatni kell az Európai Unióba. Magyar Pétert is odarendelték a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol titkos megállapodás született, és a Tisza Párt vezetője támogatja ezt a tervet.