Magyar Péter a Zelenszkij-terv mellé állt Münchenben

Orbán Anita elvitte Magyar Pétert a bajor fővárosba.

Magyar Péter és Orbán Anita München felé (Fotó: X/Magyar Péter)

A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését.

Lengyel, magyar két jóbarát. Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság! 🇭🇺🤝🇵🇱 pic.twitter.com/obMo5aOu97 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 14, 2026

Köztük volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki régóta az ukrajnai fegyverszállítások és szankciók egyik élharcosa Európában.

A háborúpárti Donald Tusk 43,4 milliárd európai uniós hitelből fegyverkezne Lengyelországban és „hű külügyi fegyverhordója, a magyargyűlölő Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója

– írta Szánthó Miklós közösségi oldalán.

Németország vezetése a leginkább háborúpártiak közé tartozik Európában. A német kormány amellett, hogy egyre intenzívebben igyekszik felkészíteni a lakosságot egy háború lehetőségére, a sorkatonaságot is visszaállította.

Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában” – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt

– mondta Friedrich Merz kancellár.

Magyar Péter Münchenben Németország kancellárjával is találkozik.

Péter, hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral, azzal, akinek a védelmi minisztere minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, azt adják oda Ukrajnának, ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt Ukrajnának. Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem

– kommentálta a hírt videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt hírhedten magyargyűlölő vezetője szerint Ukrajna Európa szabadságát is védi, amellett kardoskodik, hogy Európának katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Magyar Péter és az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Miközben a magyar kormány következetesen a háború mielőbbi lezárását és a béketárgyalások előmozdítását sürgeti, Magyar Péter müncheni szerepvállalása azt jelzi: az ellenzéki politikus inkább az Ukrajna további támogatását szorgalmazó európai fősodorhoz kíván csatlakozni.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja, és ezzel a brüsszeli–varsói irányvonal mellé áll. Félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot is belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és akár emberi áldozatát.