A háborús törekvéseket sürgeti Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja az orosz-ukrán konfliktus 4.évfordulójához közeledve állásfoglalásra irányuló indítványt adott be. A dokumentum több pontjában felfedezhető, az ukrajnai háború további támogatására tett hitvallás.
Magyar PéterindítványUkrajna

Az ukrajnai háború 4. évfordulójának alkalmából tartott plenáris ülésére indítványt adott be a Néppárt, aminek pontjaiban ismét a háború további eszkalálása mellett álltak ki.

Manfred Weber és Magyar Péter
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: AFP

Az indítvány számos pontban üdvözli, sőt sürgeti az Ukrajna felfegyverzésére tett lépéseket, az ország 90 milliárd eurós hitellel való kitömését, emellett üdvözli a versenyképességi szempontból vitatott orosz energiahordozók kizárását az európai keringésből.

Beszédes a 9.pont, amiben sürgetik az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel mihamarabbi folyósítását.
Annál is aggasztóbb, a háborús készülődés felgyorsítására tett javaslat a 11. pontban ami kéri:  hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba; megismétli annak fontosságát, hogy biztosítsák a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő, gyors mozgását.
A 12. pontban nyíltan üdvözlik a hazánkat is veszélybe sodró orosz földgázimport fokozatos megszüntetését és az orosz kőolaj behozatalának fokozatos megszüntetését.

 

Orosz-ukrán háború
