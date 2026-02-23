A háborús törekvéseket sürgeti Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja

Az ukrajnai háború 4. évfordulójának alkalmából tartott plenáris ülésére indítványt adott be a Néppárt, aminek pontjaiban ismét a háború további eszkalálása mellett álltak ki.

Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: AFP

Az indítvány számos pontban üdvözli, sőt sürgeti az Ukrajna felfegyverzésére tett lépéseket, az ország 90 milliárd eurós hitellel való kitömését, emellett üdvözli a versenyképességi szempontból vitatott orosz energiahordozók kizárását az európai keringésből.

Beszédes a 9.pont, amiben sürgetik az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel mihamarabbi folyósítását.

Annál is aggasztóbb, a háborús készülődés felgyorsítására tett javaslat a 11. pontban ami kéri: hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba; megismétli annak fontosságát, hogy biztosítsák a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő, gyors mozgását.

A 12. pontban nyíltan üdvözlik a hazánkat is veszélybe sodró orosz földgázimport fokozatos megszüntetését és az orosz kőolaj behozatalának fokozatos megszüntetését.