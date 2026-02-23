Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja ennél ukrán-pártibb nem is lehetne

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Beszédes az a napirendi terv, amit a Néppárt a hivatalos oldalán tett közzé. Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja közleményében további ukrán támogatásokat sürget, gyorsítani akarja a háborús ország uniós csatlakozását és erős válaszokat emleget Oroszország irányába.
Európai Néppárt (EPP)Brüsszelorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Az Európai Néppárt hivatalos oldalán közzétett közleményben nem rejtik véka alá, hogy a lehetséges súlyos következmények ellenére tovább fokoznák a Kijev számára nyújtott támogatást.

Manfred Weber és Magyar Péter
Manfred Weber és Magyar Péter
Fotó: AFP

Magyar Péter pártcsaládja egyértelmű kiállással biztosítja Ukrajnát a támogatásáról. Emellett kijelenti, hogy ezt kívánja a február 24-én tartandó rendkívüli plenáris ülés fő üzenetévé tenni. 

Négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, az Európai Néppárti Képviselőcsoport hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatja Ukrajna szabadságát, szuverenitását és európai jövőjét. Ez az üzenet fogja meghatározni a keddi rendkívüli plenáris ülést

– fogalmazott a párt.

További hajmeresztő állításokat is tesznek. Ösztönöznék a tagállamokat a nagyobb részvállalásra is amellett, hogy Ukrajna uniós csatlakozását kívánják az európai politika prioritásai közé emelni.

A Parlament arra is sürgetni fogja az EU tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a biztonságért, nyújtsanak hiteles garanciákat, és kezeljék stratégiai prioritásként Ukrajna európai integrációját.

Ami még aggasztóbb, hogy Oroszország megfizettetésére buzdítják a többi államot és egy Moszkvának szánt rendíthetetlen, erős üzenetet emlegetnek nyilatkozatukban.

Kétségtelen, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért

– áll a közleményben.

De ahhoz, hogy győzni tudjunk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml megért

– hangsúlyozza Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, a néppárti frakció külügyekért felelős alelnöke.

 

Orosz-ukrán háború
