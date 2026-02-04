Rod Dreher: Magyar Péter hatalomra kerülése zsarnokságot hoz Magyarországra

Hírlevél
Aggasztó dologra figyelmeztetett Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő a közösségi médiában.
Rod Dreher az X-en közzétett bejegyzésében leírta, milyen következményekkel járhatna, ha Magyar Péter kerülne hatalomra.

Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő Magyar Péter hatalomra kerülése kapcsán figyelmeztetett (Fotó: AFP)
 Rod Dreher amerikai konzervatív író és szerkesztő Magyar Péter hatalomra kerülése kapcsán figyelmeztetett (Fotó: AFP)

Remélem, hogy a magyar választók megértik: ha az ellenzéki vezető, Magyar Péter tavasszal hatalomra kerül, akkor a magyarok – akik most szabadon élhetnek a véleménynyilvánítás jogával, és bármit elmondhatnak a kormányról és annak szövetségeseiről – egészen biztosan zsarnoksággal szembesülnek majd, amelyet a „demokrácia védelmére” hivatkozva kényszerítenének rájuk

– írta.

 

