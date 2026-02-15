Münchenben egymásra talált a háborúpárti elit és a Tisza – videó

Magyar Péter a bajor fővárosban egyértelműen az ukrán álláspont támogatása mellett foglalt állást, és Volodimir Zelenszkij tervének végrehajtása mellett köteleződött el. Szerinte az önálló külpolitikát fel kell adni, a háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna uniós tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni.

Magyar Péter a bajor fővárosban egyértelműen az ukrán álláspont támogatása mellett foglalt állást Fotó: AFP

Magyar Péter egy videóban gúnyos szavakkal illette a miniszterelnököt,

azt állítva, hogy a pártkongresszuson már teljesen elszakadt a valóságtól, és nem létező fenyegetésekkel riogatva vív képzeletbeli harcot.

Szerinte Orbán Viktor éppen Brüsszelt tette meg aktuális ellenfélnek, mert – ahogy fogalmazott – mindig szükség van egy új ellenségképre.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja

Miközben a magyar kormány következetesen a háború mielőbbi lezárását és a béketárgyalások előmozdítását sürgeti, Magyar Péter müncheni szerepvállalása azt jelzi: az ellenzéki politikus inkább az Ukrajna további támogatását szorgalmazó európai fősodorhoz kíván csatlakozni.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja, és ezzel a brüsszeli–varsói irányvonal mellé áll. Félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és akár emberi áldozatát.