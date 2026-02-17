Münchenben kimondták: folytatni kell Ukrajna támogatását

Münchenben Ukrajna további támogatása mellett foglaltak állást a háborúpárti vezetők. Magyar Pétert is odarendelték a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol titkos megállapodás született, és a Tisza Párt vezetője támogatja ezt a tervet.

Az eseményen több európai politikus határozott kijelentéseket tett Ukrajna támogatásáról és az európai biztonsági helyzetről.

Donald Tusk úgy fogalmazott: „új időket élünk: egy háború előtti korszakot”. Manfred Weber kijelentette: „Ami sok az sok. Ma Orbán Viktor messze áll a közös állásponttól, és Ukrajna támogatása ellen kampányol.” Hozzátette: „Ukrajnának a harctéren kell győznie!”, valamint emlékeztetett arra is, hogy „90 milliárd eurót szavaztunk meg Ukrajnának”. Friedrich Merz pedig arról beszélt, hogy „folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat”.

Manfred Weber azt is egyértelművé tette, hogy pártja csak olyan politikai erőkkel működik együtt, amelyek elfogadják az általa megfogalmazott három alapelvet.

Nem működünk együtt olyan pártokkal, akik nem követik a három alapelvünket: Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság

– mondta.

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza Párt kormányra kerülésével Magyarországot belesodornák a háborúba, a magyar állampolgárok pénzét Ukrajnába küldenék, és megemelkednének a rezsiárak. A veszélyre Orbán Viktor reggel szintén felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Magyarország kimarad a háborúból, nem adjuk a pénzünket Ukrajnának, és nem hagyjuk, hogy elvegyék a magyar emberek pénzét! A Fidesz a biztos választás.