Münchenben kimondták: folytatni kell Ukrajna támogatását

A hétvégén a müncheni biztonsági konferencián az európai háborúpárti vezetők Ukrajna további támogatása mellett foglaltak állást. Kitartottak amellett, hogy a háborút folytatni kell, a tagállami vétót el kell venni, és Ukrajnát az Európai Unió tagjává kell tenni. A Tisza Párt vezetőjét is Münchenbe rendelték. Titkos megállapodás született, amit Magyar Péter is támogat.
Magyar Péterorosz-ukrán háborúMünchenUkrajna

Münchenben Ukrajna további támogatása mellett foglaltak állást a háborúpárti vezetők. Magyar Pétert is odarendelték a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol titkos megállapodás született, és a Tisza Párt vezetője támogatja ezt a tervet.

Hungarian opposition leader, head of the TISZA party and candidate for Hungarian Prime Minister Peter Magyar adresses supporters on February 16, 20226 at a campaign rally in Mezokovesd, the first stop on his resumed nationwide tour ahead of the April 12 election. Two months ahead of the general election, where polls show the opposition has a chance to put an end to Prime Minister Viktor Orban's 16-year-rule. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter (Fotó: AFP)

Az eseményen több európai politikus határozott kijelentéseket tett Ukrajna támogatásáról és az európai biztonsági helyzetről.

Donald Tusk úgy fogalmazott: „új időket élünk: egy háború előtti korszakot”. Manfred Weber kijelentette: „Ami sok az sok. Ma Orbán Viktor messze áll a közös állásponttól, és Ukrajna támogatása ellen kampányol.” Hozzátette: „Ukrajnának a harctéren kell győznie!”, valamint emlékeztetett arra is, hogy „90 milliárd eurót szavaztunk meg Ukrajnának”. Friedrich Merz pedig arról beszélt, hogy „folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat”.

Manfred Weber azt is egyértelművé tette, hogy pártja csak olyan politikai erőkkel működik együtt, amelyek elfogadják az általa megfogalmazott három alapelvet.

Nem működünk együtt olyan pártokkal, akik nem követik a három alapelvünket: Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság

– mondta.

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, a Tisza Párt kormányra kerülésével Magyarországot belesodornák a háborúba, a magyar állampolgárok pénzét Ukrajnába küldenék, és megemelkednének a rezsiárak. A veszélyre Orbán Viktor reggel szintén felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Magyarország kimarad a háborúból, nem adjuk a pénzünket Ukrajnának, és nem hagyjuk, hogy elvegyék a magyar emberek pénzét! A Fidesz a biztos választás.

 

Orosz-ukrán háború
