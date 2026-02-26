Hírlevél
Miközben Ukrajna épp hazánk energiabiztonságával politikai játszmát folytat, addig Brüsszelben épp nagy hatótávolságú fegyverekkel akarják ellátni az háborúzó országot. Magyar Péter pártcsaládja felszólította az Európai Unió tagjait, hogy légvédelmi és rakétarendszereket adjanak át Kijev számára.
Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja követeli az Európai Unió országaitól, hogy még több fegyverrel támogassák Ukrajnát az Oroszországgal vívott háborúja során. A néppárti képviselők légvédelmi rendszereket és nagy hatótávolságú rakétákat adnának Kijevnek. 

Ukrajnát rakétákkal fegyverezné fel Magyar Péter pártcsaládja
Fotó: AFP

A Néppárt egyenesen felszólította Németországot, hogy adja át nagy hatótávolságú Taurus rakétarendszereit az ukránok részére:

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja (EPP) arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy szállítsanak Patriot légvédelmi rendszereket Ukrajnának, és felszólítja Németországot Taurus nagy hatótávolságú rakéták átadására.

– fogalmaztak a néppárti képviselők.

Annyira háborús lázban égnek Magyar Péter pártcsaládjának tagjai, hogy konkrétan javasolják, a harcászati rendszerek Oroszország elleni felhasználását. Ez a saját értelmezésük szerint a háború végét hozná közelebb:

Az olyan országoknak, mint Németország, amelyek Taurus és más nagy hatótávolságú rakétákkal rendelkeznek, végre most át kellene adniuk ezeket, hogy megbénítsák az orosz fegyvergyárakat és a rögzített indítóállásokat, a katonai repülőtereket, valamint katonai szállításra használhatatlanná tegyék a fontos közlekedési infrastruktúrát, hidakat és vasúti csomópontokat. Így nő a háború befejezésének valószínűsége

 – mondta Michael Gahler európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Ukrajnáért felelős vezető képviselője és az EPP külügyi szóvivője.

Végül kijelentik, hogy a jövőben sem lehet megbízni Moszkvában. Ennek tetejében erős üzenetet sürgetnek Oroszország felé és meg akarják fizettetni a háborús károkat.

 

