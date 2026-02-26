Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja követeli az Európai Unió országaitól, hogy még több fegyverrel támogassák Ukrajnát az Oroszországgal vívott háborúja során. A néppárti képviselők légvédelmi rendszereket és nagy hatótávolságú rakétákat adnának Kijevnek.

Ukrajnát rakétákkal fegyverezné fel Magyar Péter pártcsaládja

Fotó: AFP

A Néppárt egyenesen felszólította Németországot, hogy adja át nagy hatótávolságú Taurus rakétarendszereit az ukránok részére:

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja (EPP) arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy szállítsanak Patriot légvédelmi rendszereket Ukrajnának, és felszólítja Németországot Taurus nagy hatótávolságú rakéták átadására.

– fogalmaztak a néppárti képviselők.

Annyira háborús lázban égnek Magyar Péter pártcsaládjának tagjai, hogy konkrétan javasolják, a harcászati rendszerek Oroszország elleni felhasználását. Ez a saját értelmezésük szerint a háború végét hozná közelebb:

Az olyan országoknak, mint Németország, amelyek Taurus és más nagy hatótávolságú rakétákkal rendelkeznek, végre most át kellene adniuk ezeket, hogy megbénítsák az orosz fegyvergyárakat és a rögzített indítóállásokat, a katonai repülőtereket, valamint katonai szállításra használhatatlanná tegyék a fontos közlekedési infrastruktúrát, hidakat és vasúti csomópontokat. Így nő a háború befejezésének valószínűsége

– mondta Michael Gahler európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Ukrajnáért felelős vezető képviselője és az EPP külügyi szóvivője.

Végül kijelentik, hogy a jövőben sem lehet megbízni Moszkvában. Ennek tetejében erős üzenetet sürgetnek Oroszország felé és meg akarják fizettetni a háborús károkat.