Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán politikai elemző úgy véli, hogy ha a választásokon a Tisza nyer, akkor Magyar Péter Ukrajna mellé fog állni, és rendezi Budapest viszonyát Kijevvel. Álláspontja szerint erről az áprilisi választások előtt nem beszélhet nyíltan. Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza politikusai saját bevallásuk szerint azért nem tárják fel részletesen terveiket, mert az gyengítené esélyeiket, először győzni akarnak, utána mindent lehet.

Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”

Fotó: AFP

Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet”

– magyarázta Pokrovcsuk.

Nos tudja, alapvetően persze elmondhatjuk, hogy Magyar maga különleges jelenség. Ma már azt a retorikát halljuk tőle, hogy barátkozni fognak Kijevvel, és minden rendben lesz Ukrajnával. Természetesen ezt szeretnénk hallani, de pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet.”

– fejtegette. Úgy folytatta, hogy szerinte Magyarország imázsát valahogyan helyre kell majd állítani és azon a véleményen van, hogy ezt Ukrajna nélkül nem lehet megtenni, csak majd a választások után.