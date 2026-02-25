Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán politikai elemző úgy véli, hogy ha a választásokon a Tisza nyer, akkor Magyar Péter Ukrajna mellé fog állni, és rendezi Budapest viszonyát Kijevvel. Álláspontja szerint erről az áprilisi választások előtt nem beszélhet nyíltan. Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza politikusai saját bevallásuk szerint azért nem tárják fel részletesen terveiket, mert az gyengítené esélyeiket, először győzni akarnak, utána mindent lehet.
Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet”
– magyarázta Pokrovcsuk.
Nos tudja, alapvetően persze elmondhatjuk, hogy Magyar maga különleges jelenség. Ma már azt a retorikát halljuk tőle, hogy barátkozni fognak Kijevvel, és minden rendben lesz Ukrajnával. Természetesen ezt szeretnénk hallani, de pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet.”
– fejtegette. Úgy folytatta, hogy szerinte Magyarország imázsát valahogyan helyre kell majd állítani és azon a véleményen van, hogy ezt Ukrajna nélkül nem lehet megtenni, csak majd a választások után.
Mert ma már sok politikus mondja: Ukrajna biztonsága és Európa biztonsága gyakorlatilag ugyanaz. Ezt ő is (Magyar Péter) nagyon jól érti, hiszen tapasztalt politikus. Ezért bár többet szeretnénk hallani tőle, amit most mond az is érthető.”