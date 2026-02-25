Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Ukrajna

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ukrán politikai szakértő biztos benne, hogy amennyiben Magyar Péter alakíthat kormányt Magyarországon, akkor ukránbarát külpolitikát fog folytatni, ám erről most még nem beszélhet nyíltan. Álláspontja szerint Magyarország nemzetközi reputációjának rendezése Ukrajna bevonása nélkül nem képzelhető el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTiszaMagyar Péter

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán politikai elemző úgy véli, hogy ha a választásokon a Tisza nyer, akkor Magyar Péter Ukrajna mellé fog állni, és rendezi Budapest viszonyát Kijevvel. Álláspontja szerint erről az áprilisi választások előtt nem beszélhet nyíltan. Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza politikusai saját bevallásuk szerint azért nem tárják fel részletesen terveiket, mert az gyengítené esélyeiket, először győzni akarnak, utána mindent lehet.

Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”
Az ukrán elemző szerint Magyar Péter is „barátkozni fog Kijevvel”
Fotó: AFP

Pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet”

– magyarázta Pokrovcsuk.

Nos tudja, alapvetően persze elmondhatjuk, hogy Magyar maga különleges jelenség. Ma már azt a retorikát halljuk tőle, hogy barátkozni fognak Kijevvel, és minden rendben lesz Ukrajnával. Természetesen ezt szeretnénk hallani, de pontosan értjük, miért nem hallhatunk ennél többet.”

– fejtegette. Úgy folytatta, hogy szerinte Magyarország imázsát valahogyan helyre kell majd állítani és azon a véleményen van, hogy ezt Ukrajna nélkül nem lehet megtenni, csak majd a választások után.

Mert ma már sok politikus mondja: Ukrajna biztonsága és Európa biztonsága gyakorlatilag ugyanaz. Ezt ő is (Magyar Péter) nagyon jól érti, hiszen tapasztalt politikus. Ezért bár többet szeretnénk hallani tőle, amit most mond az is érthető.”

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!