Az ukrán elemző kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek – videó

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Brüsszel és Kijev mindent bevet, hogy félreállítsa a háborúpárti törekvések útjában álló magyar vezetést. Szerhij Szidorenko ukrán elemző már nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péter nem tud majd nemet mondani a brüsszeli elvárásokra.
Magyar PéterBrüsszelUkrajna EU-csatlakozásaOrbán Viktor

Szerhij Szidorenko videóban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba. Arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

Az ukrán elemző nyíltan kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek
Az ukrán elemző nyíltan kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek Fotó: AFP

Magyar Péter nem tud majd nemet mondani 

Az ukrán elemző a videóban úgy fogalmazott: az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, mondjuk úgy, az egész brüsszeli elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások és így tovább. 

Magyar (Péter) számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is. 

 

