Magyar Péter a Zelenszkij-terv mellé állt Münchenben

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Túlmutatott a protokolláris jelenléten Magyar Péter müncheni útja: a Tisza Párt elnöke egyértelműen támogatja az ukrán álláspontot és Volodimir Zelenszkij tervének végrehajtását. A politikus Münchenben az európai háborúpárti politikusokkal találkozott.
Magyar PéterháborúpártiMerzZelenszkijterv

Orbán Anita elvitte Magyar Pétert a bajor fővárosba. 

Magyar Péter
Magyar Péter és Orbán Anita München felé (Fotó: X/Magyar Péter)

A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését. 

Köztük volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki régóta az ukrajnai fegyverszállítások és szankciók egyik élharcosa Európában.

A háborúpárti Donald Tusk 43,4 milliárd európai uniós hitelből fegyverkezne Lengyelországban és „hű külügyi fegyverhordója, a magyargyűlölő Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója

– írta Szánthó Miklós közösségi oldalán.

„Volt, aki Varsóból Budapestet akart csinálni. Ma Budapest olyan akar lenni, mint Varsó” – írta Magyar Péterrel közös képéhez a lengyel miniszterelnök.

Németország vezetése a leginkább háborúpártiak közé tartozik Európában. A német kormány amellett, hogy egyre intenzívebben igyekszik felkészíteni a lakosságot egy háború lehetőségére, a sorkatonaságot is visszaállította.

Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában” – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt 

– mondta Friedrich Merz kancellár, akivel szintén találkozik Magyar Péter Münchenben.

Péter, hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral, azzal, akinek a védelmi minisztere minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, azt adják oda Ukrajnának, ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt Ukrajnának. Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem

kommentálta a hírt videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt hírhedten magyargyűlölő vezetője szerint Ukrajna Európa szabadságát is védi, amellett kardoskodik, hogy Európának katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Miközben a magyar kormány következetesen a háború mielőbbi lezárását és a béketárgyalások előmozdítását sürgeti, Magyar Péter müncheni szerepvállalása azt jelzi: az ellenzéki politikus inkább az Ukrajna további támogatását szorgalmazó európai fősodorhoz kíván csatlakozni.

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja, és ezzel a brüsszeli–varsói irányvonal mellé áll. Félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot is belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és akár emberi áldozatát.

Münchenben megszülethet a Zelenszkij–Magyar paktum – írja összefoglaló cikkében a Mandiner.

