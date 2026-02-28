Miért fontos a magyar-szerb együttműködés az ukrán zsarolás árnyékában?

Szijjártó Péter bejelentette, hogy felgyorsítják a már tervezett, Szerbia és Magyarország között húzódó olajvezeték építését, emellett a két ország közösen egy új olajtermék-vezeték megvalósításába is belevág. Magyarország és Szerbia ezzel kulcsszerepet tölthet be a régió energiabiztonságának erősítésében.

Magyarország és Szerbia közösen lép fel a jövőbeni zsarolások ellen

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ukrajna zsarolás nem maradt válasz nélkül, a kormány pedig az ellenlépések mellett már a jövőbeni támadások elhárítására is felkészül. Szijjártó Péter bejelentése a szerb-magyar összefogásról és az épülő infrastruktúráról messzebbre mutathat annál, mint az elsőre látszik. Magyarország mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok irányába jelezte már, hogy az ország energiaellátása annak földrajzi elhelyezkedése miatt nehéz.

Donald Trump hivatalba lépésével az amerikai-magyar viszony megváltozott, a magyar delegáció – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – pedig sikeresen értette meg az Egyesült Államokkal hazánk egyedi kihívásait az energiabiztonság terén novemberben.

Magyarország így felmentést kapott az Egyesült Államok által kivetett, orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. Brüsszel azonban soha nem volt megértő a magyar energetikai helyzettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság ideológiai kérdésnek tekinti az orosz energiahordozók vásárlását az orosz-ukrán háború árnyékában, és minden létező módon megpróbálta már hazánkat rávenni, hogy drágább energiaforrások után nézzen.

Ezeket a kísérleteket azonban a magyar kormány kivétel nélkül sikeresen elhárította.

Ukrajna Magyarország energiabiztonságát fenyegeti

Január végén leállt a Barátság kőolajvezeték; az ukrán közlés szerint egy orosz támadás okozott kárt a rendszerben. Több mint egy hónap elteltével azonban nem történt változás. Szijjártó Péter több alkalommal is hangsúlyozta: az üzemeltetői információk alapján a vezeték műszaki állapota megfelelő, működőképes.

Ukrajna tehát politikai okokból dönthetett a szállítások leállítása mellett, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra, és beavatkozzon a magyar választásokba.

Magyarország a történtek nyomán válaszlépéseket jelentett be, és felfüggesztette a gázolajszállítást Ukrajna irányába. Szijjártó Péter közölte: az ország mindaddig blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos ügyet az Európai Unióban, amíg a kőolajszállítás nem indul újra. Szlovákia is reagált a vezeték leállítására, és felfüggesztette a villamosenergia-exportot Ukrajna irányába.