Újabb nyílt támadás érte Magyarországot, ennek Brüsszelben sem fognak örülni – videó

Magyarország ismét nyílt fenyegetés célpontjává vált. Egy nyilvánosságra került videóban Jevhen Karasz ukrán őrnagy arról beszél, hogy Ukrajna nem csupán Oroszországot tekinti ellenségnek, hanem minden olyan országot, amely jelenleg vagy a jövőben ellenségesen lép fel velük szemben. Állítása szerint Moszkva már nem a legnagyobb probléma, mivel Oroszország szerinte jelenlegi formájában meg fog szűnni, sőt akár muszlim állammá is alakulhat.

Újabb ukrán katona fenyegette meg Magyarországot

Fotó: AFP

Az őrnagy Orbán Viktor miniszterelnökre utalva provokatív kérdést fogalmazott meg: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?” Majd azzal folytatta, hogy

a 128-as jelzésű ukrán dandár két percen belül elérhetné Magyarországot, ha a (magyar) miniszterelnök váratlanul azt mondaná: KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usánkát viselek.

A videó végén Karasz hangsúlyozza, hogy Ukrajna nemzetbiztonsága nem égtájak mentén értelmezhető kérdés. Számukra kizárólag az ukrán érdekek védelme számít, majd kijelentette: akár öt, akár tíz év múlva kerül sor rá, felkészülten néznek majd szembe minden kihívással.

Veszélyben a magyar érdek

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán azt írta, hogy a neonáci C14 csoport vezetője katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot, de a magyar kormány nem enged a zsarolásnak: