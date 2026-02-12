Az ukránok nem állnak le, Magyarország ismét a célkeresztben – videó

Az elmúlt napokban több ukrán közszereplő is kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Jevhen Karasz, az ukrán fegyveres erők őrnagya, egyben a neonáci C14 szervezet vezetője nyílt fenyegetést intézett Magyarországgal szemben.

Több ukrán közszereplő is nyílt fenyegetést intézett Magyarország felé

Fotó: AFP

Bohdan Cservak, az Ukrajna Állami Televíziós és Rádiószolgáltatási Bizottságának első elnökhelyettese, valamint az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője a Facebook-oldalán tett közzé egy véleménycikket „Nem először próbálja Magyarország megsemmisíteni Ukrajnát és az ukránokat” címmel. Írásában felidézte a korjukivkai tragédiát, és párhuzamot vont Orbán Viktor korábbi kijelentésével, amelyben a magyar miniszterelnök Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezte. Cservak szerint Magyarország megalázó módon bánik az ukránokkal. Úgy fogalmazott, hogy

a független Ukrajna, amely véres háborút folytat Moszkvával, nem fogja eltűrni a megaláztatást, és az elkövetett bűnökért elkerülhetetlen lesz a megtorlás.

Röviddel ezután Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban bírálta a magyar kormányfőt. A felvételen, az Ukrajna mindenek felett feliratú zászló előtt állva idézte Orbán Viktor nagy visszhangot kiváltó mondatát, amely szerint „Ukrajna az ellenség”, majd sértő és személyeskedő stílust engedett meg magának a magyar kormányfővel szemben. A videóban többek között azt mondta, hogy Orbán ellenségeskedését

nem fogják elfelejteni.

Majd hozzátette azt is, hogy az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.

Borisz Tisenhausen ukrán politikai elemző szintén bírálta a magyar kormányfőt. Egy interjúban reagált a magyar miniszterelnök kijelentésére, miszerint Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, mert az közvetlen fegyveres összecsapást jelentene Oroszországgal. Tisenhausen úgy fogalmazott,

inkább attól kellene tartani, hogy Ukrajna csapatokat küld Magyarországra.

Emellett azzal vádolta a magyar kormányt, hogy az Európai Unión belül akadályozza Ukrajna támogatását, és Orbán Viktor Oroszország érdekeit képviseli. Hozzátette: háborús helyzetben Ukrajnában őrizetbe veszik azokat, akik Oroszországnak dolgoznak és párhuzamot vont a magyar kormány politikájával.