Új világrend körvonalazódik, aminek Magyarország a fő nyertese – videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, miután fogadta kínai kollégáját, Vang Jit, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget.

Szijjártó Péter közölte, hogy a tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával való együttműködéséből. 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárultak, hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához és megerősödéséhez egy olyan időszakban, amikor a világ válságról válságra bukdácsol

– emelte ki. „A tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. Jó hír, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az új elektromosautó-ipar európai éllovasa legyen” – folytatta. Majd rámutatott, hogy Kína a közép-európai regionális összeköttetések fejlesztésekhez is hozzájárul, amit jól mutat, hogy február 27-én megindul a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, majd március 14-től a személyszállítás is.

Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok, 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is. Illetve aláhúzta, hogy megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Vang Jivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a Béke barátai csoportnak.

Hálásak vagyunk a kínai kormánynak a békeerőfeszítéseiért, és hálásak vagyunk azért, hogy a kínai kormány a béke mellett áll ki Ukrajnában

– mondta. „Tájékoztattam miniszter urat arról, hogy sajnos az európaiak folyamatosan aláássák a béketörekvéseket, a napokban egy ötpontos Zelenszkij-terv került nyilvánosságra, amely egy nyilvánvaló koalíciót mutat Brüsszel és Kijev között, amelynek értelmében Európa továbbra is fegyvereket akar szállítani Ukrajnába, továbbra is pénzt akar küldeni Ukrajnának, s továbbra is fel akarja venni Ukrajnát az Európai Unióba” – sorolta.

Tájékoztattam miniszter urat, hogy mindezeket Magyarország szuverén nemzeti kormánya ellenzi, mi, magyarok a béke mellett állunk ki, és a mi érdekeinkkel élesen ellentétes mind a háború folytatása, mind pedig Ukrajna európai uniós tagsága

– tette hozzá. A miniszter végezetül üdvözölte az amerikai–kínai párbeszéd folyamatosságát is, és hangsúlyozta, hogy Magyarország számára mind biztonsági, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentősége van a két ország közötti kapcsolatok stabilitásának, hiszen hazánk két legfőbb, Európán kívüli beruházási, gazdasági és kereskedelmi partneréről van szó.

Miniszter úrnak még egyszer köszönöm a kitüntető barátságát. Köszönöm, hogy idén először Európában Magyarországot választotta úti céljául

– összegzett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország szövetségeseket nem csak Európán belül keres.