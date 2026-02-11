Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Azzal párhuzamosan, hogy Ukrajna katonai képességei bővülnek, egyre több fenyegetés hangzik el a részükről. Mindenkit ellenségnek tekintenek, akik szembe mernek menni a terveikkel. Magyarország újabb nyílt fenyegetést kapott az országból. A nyilvánosságra került felvételen Jevhen Karasz ukrán őrnagy arról beszél, hogy nem kizárólag Oroszországra tekintenek ellenségként, hanem minden olyan államra, amely most vagy a későbbiekben ellenséges magatartást tanúsít velük szemben. Úgy véli, nem Oroszország jelenti a legfőbb gondot, mert jelenlegi formájában szerinte el fog tűnni, sőt elképzelhetőnek tartja, hogy muszlim állammá fog alakulni. A videóban felteszi a kérdést is: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Magyarországot fenyegeti Zelenszkij kitüntetett őrnagya

Fotó: HANDOUT / AFP

Elhangzik az is, hogy egyetlen, 128-as jelzésű dandár akár két percen belül megérkezhetne Magyarországra, ha Orbán váratlanul kijelentené: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usánkát viselek.”

A felvételt az őrnagy azzal zárja, hogy az ukrán nemzetbiztonság kérdése nem keleti, nyugati vagy déli irányban dől el. Számukra ez kizárólag Ukrajna érdekeinek megóvását jelenti, és hangsúlyozza: akár öt, akár tíz év múlva, de felkészülten várják a kihívásokat.