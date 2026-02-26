Ukrajna színt vallott: zsarolják Magyarországot az olajblokáddal

Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika. Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat — azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez.