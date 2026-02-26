Ukrajna színt vallott: zsarolják Magyarországot az olajblokáddal

Hírlevél
Valerij Szavcsuk ukrán elemző egy videófelvételen arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával geopolitikai eszközként gyakorol nyomást Magyarországra, és ezt a megközelítést helyes stratégiának minősítette.
Valerij Szavcsuk ukrán elemző kijelentette, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával nyomást gyakorol Magyarországra, és egyben helyesnek nevezte Kijev ezzel kapcsolatos stratégiáját. „Zsarolás? Igen” – fogalmazott.

Ukrajna elismerte, hogy az olajszállítások blokkolásával nyomást gyakorol Magyarországra (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál  céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika. Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat — azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez. 

– hangoztatja a videóban Szavcsuk, végül így fenyeget:

Nos, most az Európai Unió döntésére fogunk várni. Várni fogjuk diplomatáink hatékony munkáját, és a legfőképpen: várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz–magyar–szlovák 'barátságra'.


 

 

