Manfred Weber: Orbánt Ukrajna miatt én zártam ki

Éles, ugyanakkor a valóságtól eltérő állítást fogalmazott meg Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, aki nyíltan beszélt arról, miért szakítottak a magyar miniszterelnökkel.
WeberFideszEurópai NéppártOrbán Viktorkizárás

Weber a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik panelbeszélgetésén azzal dicsekedett, hogy „kirúgta” Orbán Viktort és a Fideszt a pártszövetségből.

Weber
Manfred Weber (CSU), az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)

Weber hazudik

Személyesen én, mint az EPP frakcióvezetője zártam ki, rúgtam ki Orbán Viktort a pártomból, mert ami elég, az elég!

– jelentette ki.

Az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint a szakítás oka Ukrajna támogatásának kérdése volt.

Ma Orbán Viktor messze áll a józan ész minden formájától ebben a kérdésben, hiszen Ukrajna támogatása ellen kampányol

– fogalmazott a háborúpárti Manfred Weber.

Weber viselkedéséből „süt az elhagyott fél sértettsége”, és „szemrebbenés nélkül hazudik, mint Magyar Péter”, írta közösségi oldalán Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Weber kijelentései – miszerint ő „kirúgta” Orbánt és a Fideszt a pártszövetségből – inkább saját narratívájának erősítését szolgálják, mintsem a valós politikai helyzet visszaadását.

Pálfalvi rámutatott: Orbán Viktor idei évértékelőjében emlékeztetett rá, hogy a Fidesz, majd később a KDNP is kilépett az Európai Néppártból, miután a magyarok számára vállalhatatlanná váltak Weberék céljai.

 

 

