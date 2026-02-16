Manfred Weber: Orbánt Ukrajna miatt én zártam ki

Weber a Müncheni Biztonsági Konferencia egyik panelbeszélgetésén azzal dicsekedett, hogy „kirúgta” Orbán Viktort és a Fideszt a pártszövetségből.
Weber hazudik
Személyesen én, mint az EPP frakcióvezetője zártam ki, rúgtam ki Orbán Viktort a pártomból, mert ami elég, az elég!
– jelentette ki.
Az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint a szakítás oka Ukrajna támogatásának kérdése volt.
Ma Orbán Viktor messze áll a józan ész minden formájától ebben a kérdésben, hiszen Ukrajna támogatása ellen kampányol
– fogalmazott a háborúpárti Manfred Weber.
Weber viselkedéséből „süt az elhagyott fél sértettsége”, és „szemrebbenés nélkül hazudik, mint Magyar Péter”, írta közösségi oldalán Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Weber kijelentései – miszerint ő „kirúgta” Orbánt és a Fideszt a pártszövetségből – inkább saját narratívájának erősítését szolgálják, mintsem a valós politikai helyzet visszaadását.
Pálfalvi rámutatott: Orbán Viktor idei évértékelőjében emlékeztetett rá, hogy a Fidesz, majd később a KDNP is kilépett az Európai Néppártból, miután a magyarok számára vállalhatatlanná váltak Weberék céljai.