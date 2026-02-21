Marcin Romanowski: Ismét kommunista emberek döntenek Lengyelország sorsáról

Olyan kommunista emberek döntenek Lengyelország sorsáról, akik semmilyen érdemi átvilágításon nem estek át, és csak háttéralkuk révén jutottak be a Szejmbe – írja friss bejegyzésében a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes. Marcin Romanowski szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelműen Brüsszel és Berlin bábja, aki szövetséget kötött az 1989 előtti kommunista maradványokkal.

Marcin Romanowski szerint egyértelmű, hogy Donald Tusk lepaktált a korábbi kommunista elittel

Fotó: ARTUR WIDAK / ANADOLU

Lengyelországban újabb botrány borzolja a kedélyeket, miután Donald Tusk jóvoltából egy olyan házelnököt kapott a Szejm, aki jól ismert korábbi, 1989 előtti kommunista kapcsolatai miatt, és aki nem esett át a kötelező nemzetbiztonsági átvilágításon.

❌ In recent weeks, there has been a loud public debate about the Marshal of the Polish Sejm — the second-highest official in the state — a former functionary of the communist party apparatus who, for years, has operated without completing the required security questionnaire. He… — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) February 19, 2026

Az elmúlt hetekben hangos vita bontakozott ki a lengyel Szejm házelnöke (a második közjogi méltóság), Wlodzimierz Czarzasty személye körül. Egy korábbi kommunista pártapparatcsikról van szó, aki éveken át nem töltötte ki a kötelező nemzetbiztonsági kérdőívet. A mostani kiváltsága automatikusan jár a szejm elnöki pozíciójával

– írta bejegyzésében Romanowski.

A lengyel politikus szerint a mostani botrány „jól visszaadja Tusk baloldali–liberális koalíciójának képmutatását — és a nemzetbiztonsági kockázatokat is, amit ez a kabinet jelent”. Eközben pedig Romanowski szerint az is kiderült, hogy az elnök jobbkeze, a Szejm Kancelláriájának vezetője — szintén egy régi kommunista apparátcsik — ugyancsak nem töltötte ki a biztonsági kérdőívet.

Ez nem vicc: olyan, kommunista múlttal rendelkező emberek döntenek Lengyelország sorsáról, akik semmilyen érdemi átvilágításon nem estek át a titkosszolgálatok részéről, és csak háttéralkuk révén jutottak be a Szejmbe

– nyomatékosította.

A politikus szerint egyértelmű, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen személyek ülnek a hatalom legfelső csúcsán? Mindezen események egyébként Romanowski szerint tökéletesen megmutatják, hogy milyen utat választott Donald Tusk és kormánya.

Mindez Donald Tusknak és globalista kormányának köszönhető, amely a „harcoló demokrácia” jelszava alatt visszahozta a posztkommunista közeget Brüsszel szalonjaiba. Tusk — Berlin és Brüsszel bábja — szövetséget kötött az 1989 előtti kommunista maradványokkal. Nem csoda: ők mindig is inkább választották, hogy a nemzeti szabadság helyett a külföldi fővárosoknak rendeljék alá magukat

– írta a politikus.