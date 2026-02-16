Marco Rubio Budapestre érkezett: történelmi csúcson a magyar–amerikai kapcsolatok

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és közös sajtótájékoztatót tartanak. Ez a látogatás a Trump-adminisztráció Közép-Európára irányuló politikájának kulcsfontosságú eleme, különösen a Müncheni Biztonsági Konferencia után. A találkozó nem csupán protokolláris esemény, hanem stratégiai lépés az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok erősítésére.
Rubio látogatásának célja
A látogatás elsődleges célja a kétoldalú és regionális együttműködés mélyítése, különös tekintettel az energiaellátás biztonságára, a NATO-n belüli kötelezettségekre és az ukrajnai béke előmozdítására.
A béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter
– ismertette a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben.
Orbán Viktor emellett tavaly azt is elérte Washingtonban, hogy az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól Magyarország mentesüljön, a paksi beruházásra vonatkozó szankciókat pedig az Egyesült Államok eltörölte.
A találkozó emellett lehetőséget ad arra, hogy megvitassák a regionális biztonságot és a Béketanács kezdeményezést, amelynek Magyarország alapító tagja, és amely Trump elnök kezdeményezésére jött létre a háborúk megelőzésére és a nemzeti gazdaságok védelmére.
Rubio látogatása szimbolikus és gyakorlati jelentőséggel bír.
Donald Trump elnök nyíltan támogatta Orbán Viktort, „erős és hatékony vezetőnek" nevezve őt, és teljes támogatásáról biztosította a közelgő választásokon.
Ez a gesztus aláhúzza a két vezető közötti szoros kapcsolatot, amely a konzervatív értékek, a bevándorlásellenes politika és az EU-kritikus hozzáállás közös nevezőjén alapul.
Korábbi amerikai látogatások és találkozók
Orbán Viktor és az amerikai vezetés kapcsolatai Donald Trump elnöksége alatt erősödtek meg. Orbán többször találkozott Trumppal, például 2019-ben a Fehér Házban, ahol gazdasági és biztonsági kérdéseket vitattak meg. 2025-ben Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Trumppal, egyebek mellett az orosz energiaszankciók alóli mentességről.
A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora
A két ország kapcsolatai Trump alatt új lendületet kaptak, közös értékek alapján: bevándorlásellenesség, nemzeti szuverenitás és gazdasági fejlődés. Magyarország számára az USA fontos partner az energiadiverzifikációban és a NATO-n belüli együttműködésben, míg az Egyesült Államok számára Magyarország kulcsfontosságú a közép-európai szövetség fenntartásában.
Ez a látogatás nem csupán egy diplomáciai esemény, hanem egy jelzés a világ számára: az Egyesült Államok prioritásai változnak, és Magyarország központi szerepet játszik ebben az új irányban.
Szijjártó Péter korábban jelezte: 2016 óta az európai fősodor politikusai „bunkóságversenyt rendezve licitálnak egymásra, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni” Donald Trumpra és Orbán Viktorra, ám ahogyan az amerikai elnök választást nyert, úgy Orbán Viktor is nyerni fog.