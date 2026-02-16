Marco Rubio Budapestre érkezett: történelmi csúcson a magyar–amerikai kapcsolatok

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és közös sajtótájékoztatót tartanak. Ez a látogatás a Trump-adminisztráció Közép-Európára irányuló politikájának kulcsfontosságú eleme, különösen a Müncheni Biztonsági Konferencia után. A találkozó nem csupán protokolláris esemény, hanem stratégiai lépés az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok erősítésére.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (b2) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (j2) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. február 15-én. Marco Rubio másnap, február 16-án Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)

Rubio látogatásának célja

A látogatás elsődleges célja a kétoldalú és regionális együttműködés mélyítése, különös tekintettel az energiaellátás biztonságára, a NATO-n belüli kötelezettségekre és az ukrajnai béke előmozdítására.

A béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter

– ismertette a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben.

Orbán Viktor emellett tavaly azt is elérte Washingtonban, hogy az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól Magyarország mentesüljön, a paksi beruházásra vonatkozó szankciókat pedig az Egyesült Államok eltörölte.

A találkozó emellett lehetőséget ad arra, hogy megvitassák a regionális biztonságot és a Béketanács kezdeményezést, amelynek Magyarország alapító tagja, és amely Trump elnök kezdeményezésére jött létre a háborúk megelőzésére és a nemzeti gazdaságok védelmére.

Rubio látogatása szimbolikus és gyakorlati jelentőséggel bír.

Donald Trump elnök nyíltan támogatta Orbán Viktort, „erős és hatékony vezetőnek" nevezve őt, és teljes támogatásáról biztosította a közelgő választásokon.

Highly Respected Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, is a truly strong and powerful Leader, with a proven track record of delivering phenomenal results. He fights tirelessly for, and loves, his Great Country and People, just like I do for the United States of America. Viktor… pic.twitter.com/OG57dux21K — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 5, 2026

Ez a gesztus aláhúzza a két vezető közötti szoros kapcsolatot, amely a konzervatív értékek, a bevándorlásellenes politika és az EU-kritikus hozzáállás közös nevezőjén alapul.

Korábbi amerikai látogatások és találkozók

Orbán Viktor és az amerikai vezetés kapcsolatai Donald Trump elnöksége alatt erősödtek meg. Orbán többször találkozott Trumppal, például 2019-ben a Fehér Házban, ahol gazdasági és biztonsági kérdéseket vitattak meg. 2025-ben Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Trumppal, egyebek mellett az orosz energiaszankciók alóli mentességről.