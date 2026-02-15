Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter – videó

Marco Rubiónak, az Egyesült Államok külügyminiszterének a látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is jelentős esemény.
Rubio megérkezett Budapestre
Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta. Ezt követően rendőri felvezetéssel indultak el a helyszínről. Az amerikai diplomácia részéről is jöttek különleges járművek.
Hatalmas sorokban, egymás után indultak meg a belváros felé a delegáció különböző tagjai.
Egy teljesen lezárt bevezető részen fognak majd megérkezni a külügyminiszter budapesti szállásához.
Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.
Rubio a müncheni biztonsági konferenciát követően, Pozsonyon keresztül érkezett Magyarországra. Elemzői vélemények szerint a látogatás Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti, továbbá napirendre kerülhet egy tervezett békecsúcs, illetve az atomenergia területén zajló együttműködés, köztük a Paks II beruházás is.