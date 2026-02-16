Az amerikai külügyminiszter történelmi jelentőségű látogatást tett Budapesten, amelynek egyértelmű üzenete van Deák Dániel szerint. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, mind Marco Rubio, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok új aranykorba léptek. A közös sajtótájékoztató keretében emellett egy baloldali álhírről is sikerült lerántani a leplet.

Marco Rubio látogatása történelmi jelentőségű és erős üzenetet hordoz

Fotó: ALEX BRANDON / Pool AP

Nemrég közös sajtótájékoztatót tartott Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök. A sajtónyilvános eseményt megelőzően Marco Rubio és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb megállapodást írt alá az Egyesült Államok és Magyarország kormánya között, amely a polgári célú atomenergia-programhoz kapcsolódó magyarországi együttműködés előmozdítását szolgálja.

A sajtótájékoztatón mind két fél dicsérte az amerikai-magyar kapcsolatokat, amelyek Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével új aranykorszakba léptek, valamint mind a magyar miniszterelnök, mind pedig az amerikai külügyminiszter hitet tett az orosz-ukrán háború békés lezárásáért tett erőfeszítések és az egyéb irányú együttműködések további kiszélesítése mellett. A sajtótájékoztatón elhangzottak kapcsán lapunk megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

A szakértő szerint egyértelmű, hogy az amerikai külügyminiszter látogatása történelmi jelentőségű volt, ahogy az is világos, hogy nagyon erős üzenetet hordozott. Deák Dániel kiemelte, hogy mind a miniszterelnök, mind pedig Marco Rubio méltatta a két ország viszonyát, amely viszony kifejezetten Orbán Viktor és Donald Trump baráti kapcsolatának köszönhető.

„Ez a választás szempontjából sem mindegy, hiszen hogyha a választás után Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor jelentősen romolna ez a kapcsolat” – hangsúlyozta a szakértő.

Deák Dániel egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Marco Rubio is személyes jó viszonyról beszélt, ez pedig közrejátszott abban, hogy sikerült beruházásokat hozni hazánkba és különféle megállapodásokat kötni. Rubio azt is megerősítette, hogy valóban létezik egy amerikai védőpajzs, „az Amerikai Egyesült Államok pedig bármikor kész segíteni akkor, hogyha mondjuk spekulációs támadás következtében a magyar gazdaság sérülékennyé válna”.