Marco Rubio látogatása történelmi jelentőségű

Az amerikai külügyminiszter történelmi jelentőségű látogatást tett Budapesten, amelynek egyértelmű üzenete van Deák Dániel szerint. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, mind Marco Rubio, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok új aranykorba léptek. A közös sajtótájékoztató keretében emellett egy baloldali álhírről is sikerült lerántani a leplet.
Nemrég közös sajtótájékoztatót tartott Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök. A sajtónyilvános eseményt megelőzően Marco Rubio és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb megállapodást írt alá az Egyesült Államok és Magyarország kormánya között, amely a polgári célú atomenergia-programhoz kapcsolódó magyarországi együttműködés előmozdítását szolgálja.
A sajtótájékoztatón mind két fél dicsérte az amerikai-magyar kapcsolatokat, amelyek Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével új aranykorszakba léptek, valamint mind a magyar miniszterelnök, mind pedig az amerikai külügyminiszter hitet tett az orosz-ukrán háború békés lezárásáért tett erőfeszítések és az egyéb irányú együttműködések további kiszélesítése mellett. A sajtótájékoztatón elhangzottak kapcsán lapunk megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.
A szakértő szerint egyértelmű, hogy az amerikai külügyminiszter látogatása történelmi jelentőségű volt, ahogy az is világos, hogy nagyon erős üzenetet hordozott. Deák Dániel kiemelte, hogy mind a miniszterelnök, mind pedig Marco Rubio méltatta a két ország viszonyát, amely viszony kifejezetten Orbán Viktor és Donald Trump baráti kapcsolatának köszönhető.
„Ez a választás szempontjából sem mindegy, hiszen hogyha a választás után Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor jelentősen romolna ez a kapcsolat” – hangsúlyozta a szakértő.
Deák Dániel egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Marco Rubio is személyes jó viszonyról beszélt, ez pedig közrejátszott abban, hogy sikerült beruházásokat hozni hazánkba és különféle megállapodásokat kötni. Rubio azt is megerősítette, hogy valóban létezik egy amerikai védőpajzs, „az Amerikai Egyesült Államok pedig bármikor kész segíteni akkor, hogyha mondjuk spekulációs támadás következtében a magyar gazdaság sérülékennyé válna”.
„Energetikai megállapodásokról is szó van, nukleáris energia, gáz és kőolaj, tehát ez kifejezetten erősíti Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentésnek a fenntarthatóságát” – hangsúlyozta.
Szintén nagyon fontos balos állítás volt, hogy egyéves időkorlát van az amerikai energiaszankciók alóli mentesség kapcsán. Ma az amerikai külügyminiszter ezt is megcáfolta, itt is kiemelte Donald Trump és Orbán Viktor viszonyát, tehát addig van Magyarországnak mentessége az amerikai energiaszankciók alól, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Donald Trump az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke
– hangsúlyozta Deák Dániel.
A sajtótájékoztatón egyébként a szakértő szerint az is bizonyosságot nyert, hogy Budapest valóban a béketárgyalások helyszíne lesz, ugyanis az amerikai fél megerősítette, hogyha Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozik, akkor az Magyarországon lesz.
Itt tartják meg a békecsúcsot, és természetesen magyar szempontból az is nagy jelentőségű, hogy élő meghívása van az amerikai elnöknek Magyarországra, az amerikai külügyminiszter pedig megerősítette, hogy igazából időpontot keresnek, hogy mikor lehet ez megfelelő
– emelte ki Deák Dániel.