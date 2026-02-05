Váratlan fordulat! Medvegyev keményen beszólt az amerikaiaknak

Medvegyev szerint nem egyszerű emberrablásról van szó, hanem a „nyugati félteke teljes alávetésére” irányuló amerikai stratégia része. Mint írta, Washington célja nemcsak a tényleges hatalomgyakorlás, hanem annak jogi legitimálása is – vagyis a „szerzemények” de jure rögzítése, írja a RIA Novosztyi.

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Forrás: RIA Novosztyi)

Medvegyev szerint jogtalan volt Maduro elfogása

Az orosz politikus emlékeztetett: Maduro államfőként kétféle nemzetközi jogi mentességet élvezett – abszolút és funkcionális immunitást.

Az előbbit többek között a Nemzetközi Bíróság 2002-es, Kongó–Belgium ügyben hozott ítélete is megerősíti, valamint Moammer Kadhafi líbiai vezető 1999–2001 közötti ügye is precedensnek számít. A funkcionális mentesség kapcsán Medvegyev kiemelte: az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának dokumentumai felsorolják azokat a bűncselekményeket, amelyek esetében ez az immunitás nem alkalmazható – a kábítószer-kereskedelem azonban nem szerepel ezen a listán.

Szerinte a Venezuelában történtek „hatalmas geopolitikai földrengést” idéztek elő, amely átértékelteti a második világháború után kialakított világrendet.

Cinikus kihívás ez a teljes nemzetközi kapcsolatrendszer számára

– fogalmazott.

Január 3-án éjszaka robbanások rázták meg Caracast. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású csapásokat mért a venezuelai fővárosra, majd Nicolas Madurót és feleségét elfogták és hajóval elszállították az országból.

Jelenleg a brooklyni előzetes letartóztatásban tartják őket.

Nicolás Maduro venezuelai elnök a caracasi nemzetgyűlés ülésén (Fotó: AFP/Juan Barreto)

A venezuelai kormány szerint a támadás valódi célja az ország olaj- és ásványkincseinek ellenőrzése. Padrino López védelmi miniszter közlése szerint a műveletben 83 ember vesztette életét, és több mint 112-en megsebesültek.

A New York-i bíróság már megtartotta az első tárgyalást Maduro ügyében, akit többek között „kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvéssel”, kokaincsempészéssel, valamint gépfegyverek és robbanóanyagok birtoklásával vádolnak. Ezekért akár életfogytiglani büntetés is kiszabható.

A venezuelai elnök tagadta a vádakat; a következő tárgyalási napot március 17-re tűzték ki.