Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Orbán Viktor fontos üzenetet küldött

Ezt tudnia kell!

Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

Medvegyev

Váratlan fordulat! Medvegyev keményen beszólt az amerikaiaknak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke „féktelen” és példátlan nemzetközi jogsértésnek nevezte Nicolas Maduro venezuelai elnök elrablását. A politikus az orosz állami hírügynökség véleménycikkében élesen bírálta az Egyesült Államok lépését, amely szerinte nem csupán Caracas ellen irányul, hanem az egész nemzetközi rend alapjait kérdőjelezi meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MedvegyevMaduronemzetközi jogEgyesült ÁllamokVenezuela

Medvegyev szerint nem egyszerű emberrablásról van szó, hanem a „nyugati félteke teljes alávetésére” irányuló amerikai stratégia része. Mint írta, Washington célja nemcsak a tényleges hatalomgyakorlás, hanem annak jogi legitimálása is – vagyis a „szerzemények” de jure rögzítése, írja a RIA Novosztyi.

Medvegyev
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Forrás: RIA Novosztyi)

Medvegyev szerint jogtalan volt Maduro elfogása

Az orosz politikus emlékeztetett: Maduro államfőként kétféle nemzetközi jogi mentességet élvezett – abszolút és funkcionális immunitást. 

Az előbbit többek között a Nemzetközi Bíróság 2002-es, Kongó–Belgium ügyben hozott ítélete is megerősíti, valamint Moammer Kadhafi líbiai vezető 1999–2001 közötti ügye is precedensnek számít. A funkcionális mentesség kapcsán Medvegyev kiemelte: az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának dokumentumai felsorolják azokat a bűncselekményeket, amelyek esetében ez az immunitás nem alkalmazható – a kábítószer-kereskedelem azonban nem szerepel ezen a listán.

Szerinte a Venezuelában történtek „hatalmas geopolitikai földrengést” idéztek elő, amely átértékelteti a második világháború után kialakított világrendet.

Cinikus kihívás ez a teljes nemzetközi kapcsolatrendszer számára

– fogalmazott.

Január 3-án éjszaka robbanások rázták meg Caracast. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású csapásokat mért a venezuelai fővárosra, majd Nicolas Madurót és feleségét elfogták és hajóval elszállították az országból.

Jelenleg a brooklyni előzetes letartóztatásban tartják őket.

(FILES) Venezuela's President Nicolas Maduro looks on during a meeting at the National Assembly in Caracas on August 22, 2025. Argentine authorities requested on February 4, 2026, that the United States extradite ousted Venezuelan president Nicolas Maduro to be questioned in a case involving crimes against humanity, according to a court ruling seen by AFP. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Nicolás Maduro venezuelai elnök a caracasi nemzetgyűlés ülésén (Fotó: AFP/Juan Barreto)

A venezuelai kormány szerint a támadás valódi célja az ország olaj- és ásványkincseinek ellenőrzése. Padrino López védelmi miniszter közlése szerint a műveletben 83 ember vesztette életét, és több mint 112-en megsebesültek.

A New York-i bíróság már megtartotta az első tárgyalást Maduro ügyében, akit többek között „kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvéssel”, kokaincsempészéssel, valamint gépfegyverek és robbanóanyagok birtoklásával vádolnak. Ezekért akár életfogytiglani büntetés is kiszabható. 

A venezuelai elnök tagadta a vádakat; a következő tárgyalási napot március 17-re tűzték ki.

Oroszország kiáll Venezuela mellett

Moszkva „mély aggodalmát” fejezte ki az események miatt, és megerősítette szolidaritását a venezuelai néppel. Az orosz külügy szerint Maduro elrablása elfogadhatatlan támadás Venezuela szuverenitása ellen, és felszólították Washingtont az elnök és felesége azonnali szabadon bocsátására.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!