Oroszország nem érdekelt egy globális konfliktusban – mondta Dmitrij Medvegyev. Moszkva nem törekszik egy globális konfliktus kirobbantására, és nem is akarta megkezdeni a különleges katonai műveletet – jelentette ki a Orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.
Természetesen nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek! Kinek van szüksége globális konfliktusra?
– tette fel a kérdést a politikus.
A különleges katonai művelet megkezdésében sem voltunk érdekeltek
– hangsúlyozta.
Medvegyev megismételte, hogy Oroszország többször figyelmeztette a Nyugatot és a NATO országait, felszólítva őket arra, hogy vegyék figyelembe Oroszország érdekeit és üljenek tárgyalóasztalhoz.
A volt orosz elnök éles bírálatának adott hangot a davosi csúcs után
Korábban beszámoltunk arról, hogy az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese közösségi oldalán kommentálta Zelenszkij Európa-kritikáját. Medvegyev nem finomkodott az ukrán elnök bírálatával sem.
Nem ez az első alkalom, hogy az európai impotensek arcába köpnek – először az amerikai gazdák, majd az „elmaradott mostohafiú Ukrajnából
– fogalmazott az orosz politikus.