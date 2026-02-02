Medvegyev egyértelművé tette Oroszország álláspontját

Hírlevél
A volt orosz elnök interjút adott, mely során kifejtette Oroszország álláspontját a háborúval kapcsolatban. Dmitrij Medvegyev kijelentette, hogy szerinte őrültség azt hinni, hogy országa érdekelt egy világméretű konfliktusban.
Oroszország nem érdekelt egy globális konfliktusban – mondta Dmitrij Medvegyev. Moszkva nem törekszik egy globális konfliktus kirobbantására, és nem is akarta megkezdeni a különleges katonai műveletet – jelentette ki a Orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában.

Dmitrij Medvegyev orosz biztonsági tanács elnökhelyettese
Dmitrij Medvegyev orosz biztonsági tanács elnökhelyettese
Fotó: AFP

Természetesen nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek! Kinek van szüksége globális konfliktusra?

– tette fel a kérdést a politikus. 

A különleges katonai művelet megkezdésében sem voltunk érdekeltek

– hangsúlyozta. 
Medvegyev megismételte, hogy Oroszország többször figyelmeztette a Nyugatot és a NATO országait, felszólítva őket arra, hogy vegyék figyelembe Oroszország érdekeit és üljenek tárgyalóasztalhoz.

A volt orosz elnök éles bírálatának adott hangot a davosi csúcs után

Korábban beszámoltunk arról, hogy az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese közösségi oldalán kommentálta Zelenszkij Európa-kritikáját. Medvegyev nem finomkodott az ukrán elnök bírálatával sem.

Nem ez az első alkalom, hogy az európai impotensek arcába köpnek – először az amerikai gazdák, majd az „elmaradott mostohafiú Ukrajnából

 – fogalmazott az orosz politikus.

 

